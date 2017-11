Clash Royale: ecco i 16 protagonisti delle Finali Mondiali

Nella giornata di ieri, Venerdì 24 Novembre, si è completato il tabellone eliminatorio con i nomi dei 16 finalisti del, il primo vero e proprio torneo a livello mondiale di

Per accedere alle Finali, che si svolgeranno il prossimo 3 Dicembre presso la Copper Box Arena di Londra, ogni giocatore ha dovuto superare un lungo periodo di qualifiche, al termine del quale sono stati eletti migliori giocatori di ognuna delle aree geografiche selezionate. In particolare, le 16 slot del tabellone finale sono state suddivise nel seguente modo:

2 slot per l'Europa (EU)

2 slot per il Nord America (NA)

2 slot per il Sud America (LAT)

2 slot per il Sud Est Asiatico (SEA)

2 slot per la Cina (CN)

2 slot per il Giappone (JP)

2 slot per la Korea (KOE)

1 slot per il resto del mondo (ROW)

1 slot per il vincitore del torneo "su invito" (INV)

Gli accoppiamenti definitivi del tabellone ad eliminazione diretta sono mostrati nell'immagine in calce alla notizia. Per quanto riguarda il continente europeo, il francese Loupanji sfiderà al primo turno il cinese Iciop, mentre il tedesco Berin se la vedrà contro il giapponese Huti. Non ci resta dunque che preparare la ciotola di popcorn per il grande evento, che verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Clash Royale, a partire dalle 11:00 di domenica 3 Dicembre (ora italiana).