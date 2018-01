Clash Royale ESWC Clan Wars by Samsung: trionfa la Spagna con il Team Queso

La competizione organizzata dalla eSports World Convention (ESWC) in collaborazione consi è conclusa con la vittoria del Team Queso . Ammirevole la prestazione di iSlaw che, nella finalissima giocata contro gli Aku Roshi, ha eliminato uno ad uno i membri della squadra avversaria, conducendo il Team Queso alla vittoria praticamente da solo.

Le finali della ESWC Clan Wars by Samsung, disputatesi sabato 27 Gennaio presso la Esports Arena di Levallois-Perret, hanno confermato i pronostici della community di Clash Royale. A vincere è stato infatti il Team Queso, composto dal trio Soking (SPA), iSlaw (FRA), Cuchii Cuu (SPA).

Le quattro squadre finaliste si sono affrontate in un tabellone a doppia eliminazione in cui, come suggerisce il termine, un team viene eliminato soltanto quando subisce la seconda sconfitta. Come è possibile vedere dal tabellone della competizione riportato in calce alla notizia, il Team Queso, sconfiggendo gli Aku Roshi e la Asus Rog Army, è arrivato in finalissima imbattuto. Dall'altro lato, la parte inferiore del tabellone è stata vinta proprio dal team Aku Roshi che, dopo aver inflitto la seconda sconfitta sia ai francesi dei Millennium che alla Asus Rog Army, si è conquistato un posto in finalissima.

Gran finale - match #1: Team Queso (0 sconfitte) - Aku Roshi (1 sconfitta). Non avendo perso nessun incontro fino ad ora, il Team Queso potrebbe concedersi il lusso di perdere questa prima partita della finalissima, magari sfruttando l'occasione per studiare al meglio le strategie degli avversari. E infatti così è: gli Aku Roshi, con una grande prestazione del tedesco tortel, vincono questa prima partita per 4-1, eguagliando i conti in termini di sconfitte.

Gran finale - match #2: Team Queso (1 sconfitta) - Aku Roshi (1 sconfitta). Si gioca il tutto per tutto. Chi vince il match, vince anche la competizione. Il Team Queso schiera come primo giocatore il francese iSlaw, che sfiderà il già citato tortel degli Aku Roshi. Il francese del Team Queso vince, e la brutta notizia per gli avversari è che non smetterà di vincere fino al termine della finale. Finisce 4-0, con iSlaw che elimina uno dopo l'altro i componenti del team Aku Roshi, senza nemmeno far scendere in campo i propri compagni.

Il Team Questo vince così la ESWC Clan Wars by Samsung, portandosi a casa un assegno da 10.000€. Oltre a confermare la forza della squadra di matrice spagnola, la competizione ha proposto un interessante formato a squadre, che verrà sicuramente preso in considerazione da Supercell nell'organizzazione di futuri eventi esportivi legati al mondo di Clash Royale.