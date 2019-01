Clash Royale gratis su PC con Memu: guida download e installazione

Vi siete appassionati a Clash Royale e vorreste giocarlo su PC? In questa mini-guida vi spiegheremo cosa bisogna fare per scaricare e utilizzare il gioco su Personal Computer, installando l'emulatore Android Memu.

Per scaricare e giocare a Clash Royale su Personal Computer, prima avrete bisogno di installare un emulatore Android sul vostro PC. Il nostro consiglio è di scaricare Memu: si tratta di un emulatore Android completamente gratuito e privo di banner pubblicitari, facile da utilizzare e da configurare secondo le proprie esigenze.

Per scaricare Memu vi basta visitare il sito ufficiale del software e cliccare sul tasto Download. Adesso non vi resta che installare l'applicazione sul vostro PC, seguendo le istruzioni a schermo passo dopo passo. Una volta installato Memu, apritelo e decidete di collegare un account Google o di crearne uno nuovo. Utilizzandone uno esistente, potrete sincronizzare il vostro account Google su Memu per riprendere a giocare da dove avete interrotto sul vostro smartphone Android.

Una volta installato Memu potete effettuare l'accesso con le credenziali del vostro account, e sarete liberi di visitare il Play Store proprio come fareste da un qualsiasi dispositivo Android. Adesso non rimane che scaricare Clash Royale sul vostro PC: aprite il Play Store da Memu e scaricate il gioco. Una volta completata l'installazione sarete liberi di avviare il gioco in qualsiasi momento, utilizzandolo comodamente sul vostro Personal Computer.