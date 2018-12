Clash Royale: In arrivo l'attesissimo revamp del sistema di Tornei

L'update di fine anno di Clash Royale, l'abbiamo già detto, si presenta davvero ricco di interessantissime novità.

Non solo per quel che concerne il bilanciamento delle carte ma, anche, per le nuove feature che il team di sviluppo ha pensato di introdurre per svecchiare l'offerta ludica e permettere ai giocatori di guadagnare più ricompense. La prima (e più importante) feature è sicuramente il completo revamp del Tournament System.

I tornei saranno più grandi, più competitivi e anche più soddisfacenti per quanto riguarda le ricompense. Il sistema di reward sarà suddiviso in due. Le ricompense “gratuite”, quindi disponibili a tutti, potranno esser sbloccate mano a mano che i partecipanti vincono le partite. Chi finirà in cima alla leaderboard, avrà una reward esclusiva. Le ricompense bonus, invece, potranno esser anch'esse sbloccate giocando, oppure in un sol colpo, pagando ovviamente il corrispettivo in gemme. L'iter progressivo ricorda un po', per intenderci, il pass stagionale di Fortnite.

Il nuovo sistema di tornei sarà globale e consentirà a tutti i giocatori di partecipare a qualsiasi evento. I bottini delle guerre tra clan saranno rivisti e migliorati, per garantire ricompense migliori ai giocatori (come gettoni scambio e gemme gratuite). Anche la funzione di ricerca di un clan verrà rivista e approfondita, per permettere ai giocatori di cercare – e trovare – il clan più adatto a loro.

Infine, gli eventi speciali avranno una nuova funzione: “Continua”. In soldoni, come suggerisce il termine, sarà possibile continuare la Sfida da dove l'avrete interrotta, eliminando le sconfitte subite ma mantenendo le vittorie. In questo modo dovrebbe esser un po' più semplice riuscire a raggiungere le ricompense di alto livello. Insomma, quelle elargite una volta raggiunte un tot di vittorie.

Il nuovo aggiornamento dovrebbe giungere molto presto e, subito dopo, andrà live il primo torneo sorretto dal nuovo sistema. A proposito di tornei: vi ricordiamo che se volete mettervi alla prova e cercare di conquistare l'Arena, potete farlo grazie al Vodafone Esport Tour powered by ESL. Il Torneo prevede ancora otto tappe, organizzate nelle principali città italiane. In palio ci sono due biglietti per andare a New York ad assistere all'evento ESL One 2019, nonché l'accesso come pro player alla Summer Season 2019 della Serie A ESL di Clash Royale.

Ora il campionato si fermerà per una breve pausa natalizia e riprenderà a inizio gennaio, con la tappa di Venezia. Più precisamente, il 12 e 13 gennaio il Vodafone Esport Tour powered by ESL si fermerà al Centro Commerciale Valecenter di Venezia.