Clash Royale: in arrivo la nuova carta epica Barile barbarico!

A partire da Venerdìsarà disponibile su Clash Royale , per tutti coloro che hanno raggiunto almeno l’(Arena #10, ovvero 3000+ trofei), una nuova carta di rarità Epica: il

Dopo il recente arrivo in arena dell'Arciere magico, una nuova carta è pronta a fare il suo ingresso nel dinamico META di Clash Royale. Stiamo parlando del Barile barbarico, una carta Epica di tipo Incantesimo dal costo di 3 Elisir.

Dal punto di vista strategico il Barile barbarico sarà caratterizzato da una meccanica molto simile a quella dell'Incantesimo Tronco. Il barile potrà dunque essere fatto rotolare nella direzione desiderata, liberando, al termine della sua corsa, il barbaro intrappolato al suo interno.



Durante il rotolamento, la nuova carta è in grado di travolgere tutti i nemici terrestri che incontra sul suo cammino, recando, a livello torneo, un danno ad area pari a 239. Proprio come il Tronco, l'ampiezza è di 3,9 caselle e il danno alle torri della corona pari a 84.



La grande differenza con la carta Leggendaria è la portata di 6,5 caselle, molto ridotta rispetto alle 11,1 del Tronco. Grazie alla sua meccanica, il Barile barbarico può essere una carta tanto utile in difesa, per liberarsi delle truppe di supporto nemiche, quanto in attacco, per recare danni alle torri dell'avversario.

Molto probabilmente, come spesso accade con l'introduzione di nuove carte, nelle prossime settimane verrà proposta una Sfida in-game per ottenere in anteprima il Barile barbarico. Sarà inoltre interessante vedere in che modo la nuova carta verrà inserita nei mazzi usati nelle grandi competizioni esportive di Clash Royale, come ad esempio la Superliga Orange.

Curiosità: il Barile barbarico è la terza carta avente come protagonista un barile. Le altre due sono il Barile goblin e il Barile d'ossa.