Clash Royale: in arrivo la Sfida Sudden Death con ricche ricompense

Aspettando il tanto attesodi Clash Royale di fine anno, a partire dalle 09:00 (ora italiana) di giovedì 7 dicembre sarà possibile prendere parte alla Sfida

Come suggerisce il nome della Sfida, ogni incontro verrà vinto dal giocatore che per primo distruggerà una torre nemica. Le ricompense, che prevedono esclusivamente premi in Oro, sono strutturate nel seguente modo:

2 vittorie: 1000 Oro;

4 vittorie: 2000 Oro;

6 vittorie: 4000 Oro;

8 vittorie: 8000 Oro;

10 vittorie: 16000 Oro;

12 vittorie: 32000 Oro.

Sono inoltre presenti un premio garantito per la partecipazione, pari a 700 Oro e 10 carte, e un primo premio per il completamento della sfida con 12 vittorie, pari a 11000 Oro e 550 carte.

Le regole in vigore saranno quelle della Sfida classica: ogni giocatore potrà quindi schierare il mazzo che preferisce, tenendo a mente che tutte le carte verranno abbassate al loro livello Torneo, qualora lo avessero superato. Dopo 3 sconfitte si viene eliminati e sarà dunque possibile rigiocare la Sfida spendendo qualche Gemma.

Suggerimento: dovendo distruggere per primi una qualsiasi torre, sconsigliamo di utilizzare mazzi beatdown (ad esempio con Golem, Mastino lavico o Gigante), in quanto questi pesanti tank impiegano troppo tempo per giungere davanti alle torri dell'avversario, dandogli la possibilità di contrattaccare velocemente sul lato opposto. Il nostro consiglio è quello di utilizzare condizioni di vittoria più rapide, come ad esempio il Domatore di cinghiali, il Cimitero oppure la Mongolfiera, specialmente se combinate con l'incantesimo Congelamento, devastante in questo tipo di Sfida.



Buona fortuna, ci si vede in Arena!