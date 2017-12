Clash Royale: in arrivo una nuova carta e un bilanciamento per il META

Il team disvela la data di rilascio e importanti novità sull'imminente aggiornamento. L'update, che verrà rilasciato ufficialmente, è stato presentato con un mini-teaser di una nuova carta e con i dettagli relativi al bilanciamento delle carte.

Come abbiamo discusso in una recente notizia, ultimamente si è vociferato sul fatto che l'aggiornamento di Dicembre avrebbe potuto portare alla luce nuove carte, un po' per mantenere vivo il gioco e un po' per cercare di risollevare gli animi in seguito al non troppo entusiasmante update di Ottobre. Stando ad un Tweet pubblicato dal profilo ufficiale di Clash Royale e riportato in calce alla notizia, queste voci dovrebbero presto trasformarsi in realtà. Il Tweet mostra infatti la tanto attesa scritta "nuova carta in arrivo", accompagnata dall'immagine di uno strano congegno elettronico, che secondo noi potrebbe essere riconducibile ad una sorta di Tesla in movimento. D'altronde, il team di Supercell non ha fatto trapelare praticamente nulla in merito.



Ciò che invece è certo, è che verranno modificate le caratteristiche di alcune carte. Generalmente, tali aggiustamenti sono studiati sulla base dei feedback della community, con il fine di garantire il bilanciamento complessivo di tutte le variabili in gioco.

Vediamo in dettaglio che cosa cambierà:

Domatore di cinghiali: velocità colpi diminuita a 1,6s (da 1,5s), il primo colpo arriva 0,1s dopo;

Cavaliere: velocità colpi diminuita a 1,2s (da 1,1s);

Principe: +5% punti ferita, velocità colpi aumentata a 1,4s (da 1,5s);

Danni degli incantesimi (Sfera infuocata, Fulmine, Scarica, Tronco, Veleno, Razzo, Frecce): -5% danni alle torri della corona;

Golem del ghiaccio : durata dell'effetto rallentamento alla sua morte diminuita a 1s (da 2s);

: durata dell'effetto rallentamento alla sua morte diminuita a 1s (da 2s); Barile d'ossa: aggiunti danni alla morte;

Scheletro gigante: +5% punti ferita;

Guardie: +5% danni, +5% punti ferita, velocità colpi aumentata a 1,1s (da 1,2s);

Goblin (riguarda Goblin, Gang di goblin, Barile goblin): -6% danni;

Collettore di elisir: -13% punti ferita.

Oltre a questi bilanciamenti, verrà finalmente risolto il fastidioso bug del Mortaio; infine, Drago infernale e Torre infernale non resetteranno più il loro raggio in seguito alla rottura di scudi (come quelli portati da Guardie, Principe nero e Cannone a rotelle).

Scopriremo la prossima settimana come queste modifiche si amalgameranno all'interno del META (ovvero all'interno delle strategie più efficaci e gettonate del momento) e quali saranno le reazioni da parte della community. A un primo impatto, molto interessante sembra essere il depotenziamento apportato agli incantesimi, che causerà senza dubbio una diminuzione dei cosiddetti mazzi "spell cycle", e il consistente potenziamento delle Guardie, carta decisamente poco utilizzata allo stato attuale del gioco.