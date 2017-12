Clash Royale: in arrivo una Sfida esclusiva per celebrare la fine dell'anno

Per concludere al meglio questo 2017, che ha consolidato la presenza di Clash Royale nel mondo degli esport, sarà possibile giocare unache sottolinea l'evoluzione del gioco targato Supercell.

A partire da domani, venerdì 29 Dicembre, potremo infatti partecipare alla Sfida Royale Moderno, che forzerà i giocatori ad usare soltanto le carte rilasciate in seguito al lancio globale di Clash Royale, avvenuto nel Marzo 2016. La Sfida è articolata su 6 vittorie e le ricompense sono suddivise nel seguente modo:

2 vittorie: 2016 Oro

3 vittorie: 2 Gemme

4 vittorie: 2017 Oro

5 vittorie: 2 Gemme

6 vittorie: 2018 Oro

Sono inoltre presenti un premio garantito per la partecipazione, pari a 130 Oro e 2 carte, e un primo premio per il completamento della sfida con 6 vittorie, pari a 600 Oro e 25 carte.

Vista l'entità delle ricompense, non di certo abbondanti ma piuttosto simboliche, la Sfida Royale Moderno sembra essere accessibile alla maggior parte dei giocatori di Clash Royale, e non solo all'élite dei giocatori professionisti. Pertanto, in caso di fallimento, la Sfida sarà rigiocabile spendendo 10 Gemme.

Le carte introdotte in seguito al lancio globale, e dunque disponibili per la Sfida di fine anno, sono le seguenti:

Comuni: Spiriti del fuoco, Barile d'ossa, Barbari scelti, Gigante royale, Pipistrelli, Spirito del ghiaccio, Gang di goblin.

Rare: Fornace, Ariete da battaglia, Megasgherro, Tre moschettieri, Golem di ghiaccio, Macchina volante, Goblin cerbottaniere, Cura, Scaricuccioli.

Epiche: Veleno, Tornado, Principe nero, Guardie, Clonazione, Bocciatore, Boia, Cacciatore, Cannone a rotelle.

Leggendarie: Drago infernale, Mastino lavico, Cimitero, Stregone di ghiaccio, Tronco, Scintilla, Minatore, Stregone elettrico, Principessa, Boscaiolo, Strega notturna, Fuorilegge, Mega cavaliere, Fantasma royale.

Sarà dunque interessante studiare delle strategie senza l'ausilio di quelle carte su cui è stato costruito Clash Royale e che sono tuttora ampiamente utilizzate nella maggior parte dei mazzi del META.Non ci resta che augurarvi buona fortuna e buon inizio anno!