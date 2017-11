Clash Royale: introduzione alla nuova carta Barile d'ossa

A partire da Venerdì 17 Novembre sarà disponibile su, per tutti coloro che hanno raggiunto almeno l’Arena 6, una nuova carta di rarità Comune:

Sebbene Halloween sia passato, non è così raro trovare qualche gruppetto di scheletri agguerriti aggirarsi per le arene di Clash Royale. Questa volta , però, il team di Supercell ha escogitato un modo per far “volare” questi gracili esserini a bordo di minacciosi barili, rendendoli un pericolo aereo oltre che terrestre.

La carta, caratterizzata da un costo di 3 elisir, è stata resa ufficialmente giocabile per la prima volta durante la Sfida strategica di Halloween e può essere già utilizzata da coloro che hanno vinto la suddetta Sfida. Tuttavia, qualche fortunato giocatore, ha potuto provare in anteprima assoluta il Barile d’ossa durante la Sfida specchio del 17 Ottobre a causa di un indesiderato glitch, prontamente rimosso dal team di programmatori.

Dal punto di vista strategico il Barile d’ossa ha un comportamento molto simile all’Ariete da battaglia e gli annessi Barbari: una volta piazzato sul terreno di gioco, il barile volante si dirige esclusivamente verso gli edifici del nemico (cannoni, torri, lapidi, …) con la stessa velocità della più costosa Mongolfiera; successivamente, raggiunto un edificio o terminati i non abbondanti punti ferita (che a livello torneo sono 636), dal barile escono 8 scheletri, pronti a fare ingenti danni se non contrastati tempestivamente dall’avversario. La grande differenza, che rende il Barile d’ossa meno minaccioso rispetto ad un Ariete da battaglia, ma che ne giustifica il basso costo in elisir, è che al raggiungimento di un edificio vengono semplicemente fatti cadere gli 8 scheletri, senza arrecare alcun danno aggiuntivo.

Il Barile d’ossa è quindi una carta prevalentemente offensiva, in grado di distruggere gli edifici difensivi del nemico. Il punto debole della nuova carta sono senza dubbio i punti ferita: per questa ragione, una buona strategia per impensierire l’avversario è di giocare il Barile d’ossa dietro ad un qualsiasi tipo di tank, in modo da far atterrare sani e salvi i nostri scheletrini il più vicino possibile alle torri nemiche.

Pensate che questa nuova truppa troverà spazio nei vostri mazzi?

Curiosità: il Barile d’ossa è l’undicesima carta avente come protagonisti gli scheletri. Le altre 10 sono: Scheletri, Orda di scheletri, Bombarolo, Lapide, Guardie, Torre bombardiera, Mongolfiera, Strega, Scheletro gigante e Cimitero.