Clash Royale League: svelata la nuova competizione esport organizzata da Supercell

Da qualche mese aspettavamo l'arrivo di una competizione di matrice esportiva targata Supercell e, finalmente, il tanto atteso annuncio è arrivato: si tratta della, una competizione a squadre alla quale tutti i giocatori di Clash Royale potranno potenzialmente prendere parte.

Dopo l'enorme successo riscontrato con il Crown Championship, culminato con le delle Finali Mondiali disputatesi lo scorso Dicembre presso la Copper Box Arena di Londra, il team di Clash Royale è nuovamente pronto ad investire tempo e risorse sulla scena competitiva del gioco.

"Nelle prossime settimane inviteremo TUTTI - ma proprio tutti - a competere per avere la possibilità di partecipare alla Clash Royale League, la nostra nuova competizione a squadre di livello professionale."

La Clash Royale League si presenta dunque come una competizione a squadre, i dettagli della quale arriveranno nelle prossime settimane. Ciò che sappiamo è che la competizione inizierà ufficialmente con una prima fase di selezione in-game, proprio come successo in occasione del Crown Championship.

"La competizione inizia ufficialmente in-game il 14 Marzo, con la Sfida Clash Royale League. Tutti i giocatori (aventi più di 16 anni di età e di livello superiore all'8) che ottengono 20 vittorie nella Sfida avranno il diritto di essere selezionati da un pro team!"

Coloro che riusciranno a completare la Sfida con 20 vittorie potranno perciò essere scelti da una squadra, entrando di diritto nella Clash Royale League. Ma chi si occuperà delle selezioni? E soprattutto, di quali "pro team" si sta parlando?

Non ci resta che attendere i prossimi annunci ufficiali, che non esiteremo a riportarvi sulle pagine di Everyeye!