Clash Royale League: svelate data e location per le World Finals

La stagione inaugurale della Clash Royale League (CRL) sta volgendo al termine. Quarantaquattro team sparsi per cinque diverse regioni hanno ancora qualche settimana a disposizione per dimostrare di avere le carte in regola per indossare la corona e volgere lo sguardo alle finali mondiali.

Per le prime Finali Mondiali della CRL, Supercell ha deciso di organizzare la competizione a Tokyo, al Makuhari Messe, a partire dal 1 dicembre. Qui alcuni dei migliori team di Clash Royale nel mondo si batteranno per la possibilità di sollevare il Trofeo Golden Crown.

La squadra vincitrice, ovviamente, passerà alla storia per esser anche la prima CRL World Champions. Chris Cho, commissario della Clash Royale League, ha dichiarato nell'annuncio: "La Clash Royale League è una competizione globale e dopo aver ospitato le Finali Mondiali per la nostra competizione individuale l'anno scorso a Londra, non vediamo l'ora di portare le finali CRL ai nostri fan dall'altra parte del mondo in Giappone". "I fan di tutto il mondo potranno aspettarsi la più straordinaria celebrazione di Clash Royale".

I migliori team delle cinque maggiori regioni, come dicevamo, sono alle battute conclusive della competizione e si stanno battendo per rivendicare il diritto di rappresentare la loro regione nel prestigioso evento. La fase preliminare della competizione dovrebbe terminare verso novembre.

Solo una formazione, la migliore squadra di ogni regione, entrerà nelle World Finals per confrontarsi con gli altri campioni. Di quelle sei squadre, ovviamente solo una sarà incoronata vincitrice e campionessa del mondo.

I fan che desiderano partecipare all'evento di persona (beati voi!) potranno acquistare i biglietti per 1.450 Yen (circa 11 Euro) ciascuno. Coloro che acquistano un biglietto riceveranno anche esclusivi oggetti in Clash Royale in edizione limitata. I fan impossibilitati a partecipare all'evento dal vivo possono assistere all'intero evento sul canale YouTube di Clash Royale Esports.