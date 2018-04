Al via la Clash Royale League: Fnatic, NRG e Cloud9 tra le squadre partecipanti

Terminata la prima fase di qualificazione e le abbondanti mangiate pasquali, la Clash Royale League torna a far parlare di sé. Sono stati annunciati, infatti, i nomi delle organizzazioni esportive che andranno a formare le squadre partecipanti della competizione.

Il team di Supercell, nelle scorse settimane, aveva già comunicato di voler prestare particolare attenzione nella scelta delle squadre per la Clash Royale League, in modo da garantire la crescita e lo sviluppo della competizione sul lungo termine. Ricordiamo che le squadre avranno il compito di reclutare i migliori giocatori tra coloro che hanno superato la prima fase di qualificazione, costituita da una Sfida in-game. Le organizzazioni esportive selezionate, per le regioni Europa e Nord America, sono le seguenti:

Europa: Team Liquid, Fnatic, G2 eSports, Team Queso, Team Dignitas, Allegiance, SK Gaming, Misfits.

Nord America: Team Solomid, 100 Thieves, Cloud9, Complexity, Counter Logic Gaming, NRG, Tribe Gaming, Immortals.

Leggendo i nomi delle squadre, possiamo immediatamente cogliere la volontà da parte di Supercell di portare il nome di Clash Royale tra quello dei più grandi titoli del panorama esportivo internazionale. Molte delle organizzazioni selezionate sono realtà decisamente solide e conosciute nel mondo degli eSport, che dispongono di staff e squadre molto competitive su titoli come League of Legends, Counter Strike: GO e Rocket League.

Se siete tra i 6.723 giocatori che hanno superato la qualificazione preliminare, non dimenticatevi di tenere sotto controllo la casella di posta in-game, attraverso la quale verrete contattati per le prossime fasi di selezione. La Clash Royale League ha tutte le carte in regola per diventare la più grande competizione esportiva di sempre nel mondo del mobile gaming. Rimanete collegati sulle pagine di Everyeye per tutti i prossimi aggiornamenti!