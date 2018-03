Clash Royale League: una nuova Sfida mette in palio un contratto da professionista!

Arrivano nuovi dettagli sulla Clash Royale League , la competizione a squadre organizzata da Supercell, che inizierà mercoledì 14 Marzo con una Sfida in-game. Completando la Sfida, si avrà la possibilità di firmare un contratto con un team competitivo, con il quale si giocherà la competizione vera e propria. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

La Clash Royale League è ormai alle porte. Se abbattere le torri dell'avversario vi riesce piuttosto bene e il vostro sogno è quello di competere a fianco di giocatori come Surgical Goblin e Sergio Ramos, questa è l'occasione che fa per voi.



Nel periodo compreso tra mercoledì 14 e lunedì 19 Marzo sarà infatti possibile partecipare in-game alla Sfida Clash Royale League. Il primo gradino per la scalata al successo è costituito proprio da tale Sfida, che dovrete completare raggiungendo 20 vittorie senza subire 3 sconfitte.



Se riuscirete nell'impresa, che vi consigliamo di non sottovalutare minimamente, avrete la possibilità di essere contattati da un team competitivo, proprio come quelli che militano nella LVP Superliga Orange.

Tuttavia, raggiungere le 20 vittorie è solo l'inizio di un percorso ben più articolato. Visto che la Sfida sarà giocata da milioni e milioni di giocatori, i giocatori che riusciranno a completarla saranno inevitabilmente dell'ordine delle migliaia, proprio come successo l'anno scorso con il Crown Championship.



Per aiutare i team nella selezione dei giocatori, verranno quindi istituiti dei tornei online, nei quali i vincitori della Sfida potranno mettersi in mostra e testare le proprie abilità sotto pressione. I giocatori che parteciperanno e faranno bene avranno maggiori possibilità di essere notati e reclutati dai team, ma ci sono altri fattori da prendere in considerazione.



Primo fra tutti, il fattore età: i giocatori europei, ad esempio, devono aver compiuto 16 anni entro l'1 Giugno 2018. Dopodiché, è bene tenere a mente che l'obiettivo di tutte le squadre è vincere, e per farlo non basta soltanto essere dei buoni giocatori. Per essere reclutati, bisognerà dimostrare maturità, capacità di leadership e coesione con gli altri membri del team, che senza dubbio vorrà incontrare i giocatori selezionati prima di accoglierli nella propria casa. Infine, le squadre e i giocatori dovranno raggiungere un accordo sullo stipendio e su altri requisiti, come la disponibilità a viaggiare ed essere presenti nelle date della competizione.

La Clash Royale League si presenta quindi come una competizione decisamente innovativa, in grado non solo di testare le abilità puramente legate al gioco, ma anche di creare la consapevolezza che nel mondo degli eSport le capacità relazionali e sociali sono fondamentali, soprattutto quando si tratta di entrare in contatto con una squadra.



Nel caso in cui riusciate ad ottenere le 20 vittorie nella Sfida, vi invitiamo a tenere d'occhio le Notizie Royale in-game, la pagina ufficiale di Reddit e la casella di posta in gioco. Non perdete di vista, inoltre, le pagine di Everyeye, per tutti gli aggiornamenti sulla Clash Royale League. Ci si vede in arena!