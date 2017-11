Clash Royale: un leak nel nuovo video pubblicato tra le notizie in game

Nel nuovo video della rubrica “Flash Royale”, disponibile tra le notizie visibili avviando l’applicazione di, è possibile scorgere in un fotogramma l’immagine di una carta dal bordo rosso e raffigurante un punto esclamativo. Si tratta forse di una nuova categoria di Rarità o di uno scherzo del team di Supercell?

In una recente notizia, abbiamo discusso sul fatto che nel prossimo aggiornamento di Clash Royale verranno sicuramente introdotte delle novità per rinvigorire gli animi dei tanti giocatori rimasti delusi in seguito allo scorso update.

L’introduzione di un nuovo livello di Rarità porterebbe di conseguenza all’introduzione di una o più carte, e probabilmente a nuove meccaniche di gioco. Ricordiamo che attualmente tutte le carte sono divise in quattro diverse categorie di Rarità:

Comune: carta con bordo normale

Rara: carta con bordo arancione

Epica: carta con bordo viola

Leggendaria: carta di forma esagonale e con bordo lampeggiante

Come è possibile vedere dall’immagine, la misteriosa carta è di forma normale, ma è caratterizzata dal bordo rosso.