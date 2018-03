Clash Royale LVP Superliga Orange: riepilogo della sesta giornata di campionato

Continua la lotta al vertice della LVP Superliga Orange di Clash Royale. Nel corso della sesta giornata, Valencia CF eSports e Giants Gaming confermano il loro primato in classifica, mentre i Movistar Riders escono sconfitti dallo scontro con i NeverBack Gaming.

Come ogni domenica, la Superliga Orange ha regalato grandi emozioni sul palcoscenico competitivo di Clash Royale, con partite decise all'ultimo respiro e sempre molto equilibrate. Passiamo dunque in rassegna i risultati della sesta giornata:

Penguins - Valencia CF eSports : 1-3

Team Heretics - KIYF: 3-2

Team Queso - ASUS ROG Army: 3-2

Movistar Riders - NeverBack Gaming: 1-3

Giants Gaming - Arctic InnJoo: 3-1.

A monte di questi risultati, Valencia CF eSports e Giants Gaming (questi ultimi trainati dall'italiano Matt_01) consolidano la propria posizione in cima alla classifica, riportata in calce alla notizia. Si allontanano dalla vetta, invece, i Movistar Riders, sconfitti dai NeverBack Gaming dell'italiano GuaNek, che li raggiungono a quota 12 punti. Il Team Queso conferma di aver ritrovato il giusto approccio dopo il terribile inizio, conquistando i 3 punti contro la ASUS ROG Army in un incontro al cardiopalma, mentre i Penguins rimangono ancorati a 0 punti in fondo alla classifica.

Prima di concludere, vi riportiamo di seguito gli incontri della prossima giornata, che sarà inaugurata dal big match tra Valencia CF eSports e Movistar Riders:

Valencia CF eSports - Movistar Riders

NeverBack Gaming - Team Queso

KIYF - Penguins

Giants Gaming - Team Heretics

Arctic InnJoo - ASUS ROG Army.

Oltre al match inaugurale, sarà interessante seguire l'incontro tra NeverBack Gaming e Team Queso, due formazioni in ottimo stato di forma. Scontro salvezza, invece, quello tra KIYF e Penguins, con questi ultimi che sono chiamati a fare risultato per recuperare qualche punto nei confronti delle dirette concorrenti.

Siamo ormai nel pieno della "regular season", che ricordiamo si concluderà dopo 18 giornate, e il campionato è complessivamente molto equilibrato. Non è un caso, infatti, che nel corso delle prime sei giornate, soltanto una partita si è conclusa con il risultato di 3-0.



Ricordiamo che quattro sono le squadre che al termine della stagione potranno partecipare alle Finali della Superliga Orange, che si disputeranno dal 22 al 24 Giugno presso l'Institución Ferial de Madrid, in occasione del Gamergy.



L'appuntamento con la settima giornata della Superliga Orange è fissato per domenica 18 Marzo. Tutte le partite saranno trasmesse e commentate sul canale Twitch ufficiale della LVP. Non mancate!