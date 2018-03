Clash Royale LVP Superliga Orange: riepilogo della settima giornata di campionato

Prosegue il testa a testa tra Valencia CF eSports e Giants Gaming in vetta alla classifica della LVP Superliga Orange di Clash Royale. Sorpasso dei NeverBack Gaming ai danni dei Movistar Riders, che scendono così al quarto posto. Incubo Penguins, fermi a 0 punti.

Anche questa domenica, i protagonisti della Superliga Orange sono scesi in arena per portare in alto, a suon di torri abbattute, i nomi dei rispettivi team di appartenenza. Diamo uno sguardo, dunque, ai risultati della settima giornata di campionato:

Valencia CF eSports - Movistar Riders: 3-2

- Movistar Riders: 3-2 NeverBack Gaming - Team Queso: 3-1

- Team Queso: 3-1 KIYF eSports - Penguins: 3-0

- Penguins: 3-0 Giants Gaming - Team Heretics: 3-2

- Team Heretics: 3-2 Arctic InnJoo - ASUS ROG Army: 3-2.

Continua l'avanzata delle corazzate Valencia CF eSports e Giants Gaming, che volano così a quota 18 punti e si confermano al comando della classifica, riportata in calce alla notizia. Le due formazioni in vetta hanno sconfitto rispettivamente Movistar Riders e Team Heretics, in due partite molto equilibrate terminate entrambe sul punteggio di 3-2. Il Team Queso, forse ancora un po' scosso dal trasferimento di Surgical Goblin al Team Liquid, esce sconfitto dal match contro i NeverBack Gaming, che conquistano così il terzo posto a 15 punti, superando i Movistar Riders. Nelle retrovie della classifica, invece, i KIYF sotterrano i Penguins con un secco 3-0, punteggio che si era visto soltanto una volta nel corso delle precedenti sei giornate. I Penguins rimangono dunque ancorati a 0 punti, con un morale probabilmente ancora più basso della loro posizione in classifica.

Di seguito, vi riportiamo gli incontri previsti per l'ottava giornata di campionato, che si giocherà domenica 8 Aprile:

Valencia CF eSports - KIYF eSports

Team Queso - Penguins

NeverBack Gaming - Giants Gaming

Arctic InnJoo - Movistar Riders

ASUS ROG Army - Team Heretics.

Gli occhi saranno puntati sul derby tutto italiano tra GuaNek e Matt_01, che militano rispettivamente nei NeverBack Gaming e nei Giants Gaming. Oltre alla sfumatura tricolore appena citata, questo incontro rappresenta un crocevia importante per la parte alta della classifica. I Giants dovranno dimostrare di saper difendere la vetta del girone, soprattutto in virtù del fatto che i rivali del Valencia CF eSports saranno impegnati in un incontro potenzialmente meno impegnativo, contro i KIYF penultimi in classifica. Gli altri match serviranno a delineare la parte centrale della classifica, nella quale troviamo attualmente quattro squadre ammassate a quota 9 punti.

Ricordiamo che quattro sono le squadre che al termine della stagione potranno partecipare alle Finali della Superliga Orange, che si disputeranno dal 22 al 24 Giugno presso l'Institución Ferial de Madrid, in occasione del Gamergy. Le due squadre in fondo alla classifica dovranno invece lottare per non retrocedere.

L'appuntamento con l'ottava giornata della Superliga Orange è fissato per domenica 8 Aprile, dopo un lungo stop dovuto alle imminenti festività. Tutte le partite saranno trasmesse e commentate sul canale Twitch ufficiale della LVP. Non mancate!