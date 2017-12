Clash Royale: il messicano Sergioramos:) è il nuovo campione del mondo!

Le Finali Mondiali del, la più grande competizione di sempre di, si sono appena concluse e hanno incoronato il nuovo campione del mondo: Sergioramos:)

Il giovane giocatore messicano, appartenente al team Nova eSports, ha conquistato il gradino più alto del podio nelle Finali Mondiali disputatesi presso la Copper Box Arena di Londra, sconfiggendo in finale con un netto 3-1 lo statunitense MusicMaster. Sergioramos:) tornerà dunque a casa con la corona di campione del mondo e un premio in denaro che ammonta a 150.000$.

Il percorso del neo-campione del mondo inizia con un durissimo scontro agli ottavi di finale contro il sud-coreano X-Bow Master. Infatti, dopo ben due match finiti in parità, Sergioramos:) si è aggiudicato il passaggio del turno vincendo soltanto allo spareggio finale.



Ai quarti di finale il messicano ha sconfitto sorprendentemente, con un punteggio di 2-0, l'israeliano ElecTr1fy, molto apprezzato e sostenuto dal pubblico dell'arena. Ma è durante la semifinale che Sergioramos:) ha dimostrato di avere la stoffa per aggiudicarsi la corona.



Sotto di 1-0 contro il trentatreenne vietnamita Tali, il più anziano del torneo e ritenuto da molti il grande favorito, il giocatore del team Nova riesce a tenere i nervi saldi e a ribaltare la situazione, vincendo per 2-1 e assicurandosi un posto nello scontro conclusivo. La gran finale è stata invece disputata contro il giocatore più giovane della competizione, lo statunitense MusicMaster. Anche in questo caso, il messicano, partito inizialmente in svantaggio, ha intrapreso una rimonta che lo ha portato a vincere il titolo con un netto 3-1.

Ottavi di finale (Best of 3): Sergioramos:) (Messico) - X-Bow Master (Corea del Sud) 1-0

Quarti di finale (Best of 3): Sergioramos:) (Messico) - ElecTr1fy (Israele) 2-0

Semifinale (Best of 3): Sergioramos:) (Messico) - Tali (Vietnam) 2-1

Finale (Best of 5): Sergioramos:) (Messico) - MusicMaster (Stati Uniti) 3-1

Il Crown Championship, e nello specifico queste Finali di Londra, hanno dimostrato che anche Clash Royale, e più in generale il mobile gaming, meritano un posto nel mondo degli eSport, confermando un deciso interesse e una grande partecipazione a livello mondiale. L'evento, trasmesso e commentato in ben 8 lingue differenti (tra cui anche l'italiano), è stato senza dubbio un successo per il team di Supercell, che fin da subito ha creduto e investito nel futuro esportivo di Clash Royale.

Nel caso in cui aveste ancora qualche dubbio sul binomio eSport-Clash Royale o vi foste persi la diretta streaming dell'evento, è possibile rivedere le Finali Mondiali commentate in italiano sul canale Youtube di Clash Royale.