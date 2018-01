Clash Royale MGL Worlds: la Francia elimina l'Italia dalla competizione

La MGL Worlds, competizione diispirata al classico mondiale sportivo, termina agli ottavi di finale per la formazione azzurra, sconfitta per 5-3 dalla Francia.

L'Italia di Clash Royale, dopo aver superato un girone tutt'altro che semplice, si è dovuta arrendere di fronte alla solidissima formazione francese. Non si può dire, però, che Loupanji (qualificatosi come miglior giocatore europeo in occasione del Crown Championship) e compagni non abbiano temuto la tremenda rimonta orchestrata dal team italiano, che purtroppo non è andata a buon fine.

Come si può vedere dall'immagine riportata in calce alla notizia, il match è iniziato nel peggiore dei modi per l'Italia capitanata da Matt_01, sovrastata con un parziale di 4-0 e ad un passo dalla più brutale delle eliminazioni. Tuttavia, la formazione azzurra ha saputo rialzare la testa e reagire nel migliore dei modi, portando il risultato sul 4-3 grazie alle vittorie di Gio, Peppe e GuaNek. Sfortunatamente però, il francese MegaBabouu è riuscito a frenare la "remuntada" e gli entusiasmi del pubblico italiano che ha seguito la partita in diretta, fissando il risultato sul definitivo 5-3.

La Francia accede così ai quarti di finale della MGL Worlds, dove incontrerà il team della Colombia. L'Italia esce invece tra le migliori 16 squadre del mondo, un risultato di assoluto rispetto, che ci auguriamo possa ulteriormente migliorare nel corso della prossima edizione del torneo.