Clash Royale MGL Worlds: Italia in vetta al girone a punteggio pieno

La MGL Worlds , competizione diispirata al classico mondiale sportivo, prosegue nel migliore dei modi per la nostra nazionale, che si trova ora in testa al girone H a punteggio pieno.

Come già ricordato in un recente articolo, la formazione azzurra, capitanata da Matt_01, si trova attualmente tra le migliori 32 squadre del mondo, suddivise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. In particolare, nel girone dell'Italia troviamo anche Costa Rica, Regno Unito e Messico.

La classifica parziale del gruppo H è al momento la seguente:

Italia: 6

Regno Unito: 3

Messico: 3

Costa Rica: 0

Dopo aver superato con un punteggio di 5-3 la Costa Rica nel corso della prima giornata, nella serata di ieri la nazionale italiana è riuscita a guadagnare i tre punti anche contro il Regno Unito, nuovamente con un punteggio di 5-3. L'ultima partita del girone si disputerà domenica 10 dicembre contro la grande favorita del gruppo, ovvero il Messico del neo-campione mondiale Sergioramos. Tuttavia, a grande sorpresa, il Messico ha perso il primo match del girone proprio contro il Regno Unito, dimostrando di essere una formazione tutt'altro che invincibile.