Clash Royale: la modalità Touchdown è ora nuovamente giocabile

A partire da oggi, giovedì 23 novembre, è nuovamente disponibile inla modalità, introdotta nell’ultimo aggiornamento di ottobre insieme a, bauli ricompensa e altre novità.

La modalità Touchdown sarà riproposta tramite una Sfida draft 2vs2, in cui le scelte effettuate dai giocatori appena prima dell’inizio della partita saranno decisive per prevalere sugli avversari. Non è stato reso noto per quanto tempo resterà disponibile la nuova modalità, tuttavia ciò che è sicuro è che questa volta, tra le varie carte da scegliere, non troveremo il Domatore di cinghiali, rimosso in seguito ai numerosi feedback negativi dei giocatori. Il team di Supercell, però, ci fa sapere con un tweet che verrà studiato un modo per non tenerlo in panchina, una volta sistemati i meccanismi di gioco.

Per chi non fosse ancora riuscito a giocarci, ricordiamo che l’obiettivo della modalità Touchdown è far arrivare una qualsiasi truppa oltre l’estremità opposta del campo da gioco, proprio come nel football americano. All’interno della nuova arena non ci sono infatti torri difensive da abbattere, ma soltanto truppe avversarie da polverizzare prima che possano ostacolare l’avanzata delle nostre. In questo scenario rivoluzionario sarà dunque possibile scoprire nuove meccaniche e strategie legate alle carte già presenti all’interno del gioco, e anche le carte meno apprezzate potrebbero avere una seconda chance.

Curiosità: nei primi secondi di gioco, se si ha in mano una Scarica o un Tronco e se si è abbastanza rapidi, è possibile eliminare il povero goblin arbitro che si dirige verso il bordo campo.