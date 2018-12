Clash Royale: nasce la League of Professional Esports

La League of Professional Esports è una nuova lega che cercherà di coinvolgere le squadre professionistiche di tutto il mondo attraverso diversi campionati dedicati ai più disparati titoli. Uno di questi sarà Clash Royale.

La prima stagione esordirà il prossimo 22 gennaio, proprio con il campionato dedicato a Clash Royale. Le squadre stanno già reclutando nuovi giocatori e l'annuncio ufficiale della loro partecipazione è atteso per il 19 gennaio.

"Per mesi, la LPE ha studiato il miglior formato per Clash Royale. Le trasmissioni su Twitch.tv e YouTube saranno una grossa novità per l'industria degli esport. Sarà la prima volta che i team di professionisti competeranno l'uno con l'altro in un campionato dedicato. Riteniamo che i titoli mobile assumeranno un ruolo sempre più importante nel futuro degli esport", ha dichiarato il CEO della nascente LPE, Xavier Cortés.

Clash Royale è il primo titolo annunciato per la stagione di debutto di LPE. Le squadre si confronteranno durante una regular season per guadagnare una delle quattro posizioni riservate a coloro che potranno andare ai Playoff e accedere, così alla finalissima di marzo. Le partite, a quanto è dato sapere al momento, seguiranno il formato “King of the Hill” che contrapporrà squadre di tre elementi in una serie di partite 1v1 a eliminazione diretta.

Se siete curiosi di vedere questo nuovo campionato, vi consigliamo di salvarvi i canali ufficiali: Twitch e YouTube.

Se, invece, avete voglia di scendere nell'Arena e mostrare a tutti di che pasta siete fatti, nel nostro Bel Paese ne avrete la possibilità, grazie al Vodafone Esport Tour powered by ESL. Il Torneo nazionale prevede ancora otto tappe che toccheranno le principali città italiane. In palio ci sono due biglietti per volare a New York ad assistere all'evento ESL One 2019, nonché l'accesso come pro player alla Summer Season 2019 della Serie A ESL di Clash Royale.

Ora il campionato si fermerà per una breve pausa natalizia e riprenderà a inizio gennaio, con la tappa di Venezia. Più precisamente, il 12 e 13 gennaio il Vodafone Esport Tour powered by ESL si fermerà al Centro Commerciale Valecenter di Marcon, Venezia.