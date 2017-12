Clash Royale: tutte le novità sull'atteso aggiornamento di Dicembre

Tramite una risposta ad un post su, il community manager di Clash Royale torna a far parlare del tanto atteso aggiornamento del gioco previsto per

Come avrete potuto constatare, per esperienza personale o per sentito dire, la community di Clash Royale è rimasta piuttosto delusa e amareggiata in seguito all'update di Ottobre, con il quale sono state introdotte le Missioni, la modalità Touchdown e altre novità.



Secondo il team di Supercell, il malcontento dei giocatori è stato causato in buona parte dall'eccessivo hype che si è creato nei giorni antecedenti all'aggiornamento, che ha alimentato oltremisura le aspettative di tutti. Proprio per questo motivo, i manager di Clash Royale hanno deciso di fare un passo indietro e di cambiare strategia, cercando di rivelare il meno possibile sul prossimo aggiornamento, e lasciando dunque ai giocatori il compito di scoprire ed esplorare le novità introdotte.

Il community manager, inoltre, fa sapere che l'aggiornamento verrà rilasciato entro la prima metà di Dicembre e che probabilmente verrà soltanto pubblicato qualche piccolo teaser nei giorni vicini alla data di rilascio. Non è da escludere, infine, che il prossimo aggiornamento includerà delle modifiche riguardanti il bilanciamento di alcune carte; tali modifiche non sono state apportate in queste settimane per non interferire con le Finali Mondiali del Crown Championship.

Non ci resta dunque che aspettare il rilascio ufficiale, sperando che Clash Royale ci faccia un bel regalo da mettere sotto l'albero!