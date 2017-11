Clash Royale: nuovo aggiornamento in arrivo a Dicembre

In seguito all’ultimo grande aggiornamento, il team di Supercell è nuovamente al lavoro per risolvere alcune delle problematiche che hanno portatoa perdere il primato nelle classifiche dei migliori giochi per dispositivi mobili negli store.

L’annuncio del nuovo update, che dovrebbe essere rilasciato entro fine Dicembre, è arrivato tramite un post su reddit, diventato il punto di incontro ufficiale per sviluppatori e community in seguito alla chiusura del forum di Supercell.

Tra i problemi più rilevanti, molti giocatori si stanno lamentando di un bug riguardante la carta Mortaio che, in seguito all’aggiornamento di Ottobre, non sarebbe più in grado di attaccare alcuni tipi di truppe. Diversi utenti, inoltre, reclamano a gran voce il ritorno dei Bauli omaggio, rimpiazzati dalle nuove Missioni e visti come un motivo in più per entrare in gioco nel corso della giornata.

I dettagli tecnici e la data di rilascio del prossimo update non sono ancora stati rivelati; quel che è certo è che il team di Clash Royale sta impiegando tutte le proprie risorse per ascoltare la community e proporre nuove soluzioni per migliorare l’attuale esperienza di gioco.

Una buona idea, per incentivare nuovi e vecchi giocatori ad aprire il gioco, sarebbe quella di proporre nuove carte con una maggiore frequenza. L’hype in seguito a questo genere di annunci è sempre stato molto alto. Chissà se vedremo arrivare una nuova carta con il prossimo aggiornamento.