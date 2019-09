Clash Royale: Party Button e nuove modalità nell'aggiornamento di settembre

L'aggiornamento di settembre per Clash Royale è ora disponibile e introduce una serie di interessanti novità tra cui una nuova carta, nuove modalità di gioco, nuove rotazioni del Clan Leader e tante correzioni dei bug.

La formula 2vs2 è stata sostituita dal bottone "Party" che una volta premuto, introduce una serie di nuove modalità di gioco in single player e in multiplayer. Queste modalità subiranno una rotazione costante e ogni 48 ore il tasto Party fornirà un'esperienza tutta nuova. Ogni match giocato fornirà dei premi che, oltre ai trofei, includeranno ceste, oro e corone per il Pass Royale. Tutti i match "Party" utilizzeranno un nuovo matchmaking. Inoltre è stata introdotta una nuova modalità, la Triple Draft Mode, basata sulla classica modalità draft, in cui si dovrà scegliere fra tre carte (invece di due).

Tra le nuove caratteristiche introdotte vi ricordiamo:

Tiebreaker : al termine dei 6 minuti la torre con il minor numero di punti verrà distrutta (non sarà introdotta nella ladder)

: al termine dei 6 minuti la torre con il minor numero di punti verrà distrutta (non sarà introdotta nella ladder) Cambio Capo Clan : dopo 35 giorni di inattività verrà sostituito automaticamente

: dopo 35 giorni di inattività verrà sostituito automaticamente Corsa alle Corone : permette di raddoppiare il bottino

: permette di raddoppiare il bottino Nuovi livelli stella

Miglioramenti grafici

Fix dei bug

La quarta stagione di Clash Royale inizierà il 7 ottobre. Dopo i problemi tecnici che hanno caratterizzato l'ultimo WCG, Clash Royale mette il piede sull'acceleratore. Potete trovare tutti i dettagli del nuovo aggiornamento sul sito ufficiale.