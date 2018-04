Clash Royale QLASH League: Team Liquid e Team Queso giocheranno la finale di Treviso

La QLASH League, competizione "made in Italy" di Clash Royale, è ormai giunta alle battute finali. Sabato 5 Maggio, Team Liquid e Team Queso si contenderanno il titolo in un evento live presso la QLASH House di Treviso.

La prima squadra che è riuscita a conquistarsi un posto in finale è stata il Team Liquid, che ha sconfitto la ASUS ROG Army con un netto 2-0 (6-0, 6-3) nella finale del winner bracket. Degna di nota la prestazione di Jorge "Karnage" Bailon, che ha eliminato da solo l'intero team avversario nel primo set dell'incontro.

La ASUS ROG Army, di conseguenza, è andata a giocarsi un posto per la finale di Treviso contro il Team Queso, vincitore del loser bracket. Anche questa volta, però, l'Armata è uscita sconfitta. Il match è stato molto combattuto e si è concluso sul 2-1 (2-6, 6-5, 6-3) per il Team Queso, che ha portato a termine una bella rimonta dopo aver perso il primo set.

Sfortunatamente, Frank "Surgical Goblin" Oskam, ex-giocatore del Team Queso e ora capitano del Team Liquid, ha comunicato che non potrà essere presente per la finale del torneo. Vedremo, dunque, se i suoi compagni riusciranno a difendere l'imbattibilità che li ha condotti in fondo alla competizione. Ricordiamo che la finale della prima edizione della QLASH League si terrà sabato 5 Maggio, presso la QLASH House di Treviso. L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch di Nemos, interamente in lingua italiana.

Non mancate!