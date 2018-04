Clash Royale QLASH League: il torneo "made in Italy" giunge alle fasi finali

Settimana cruciale per decidere le sorti della QLASH League, la competizione di Clash Royale, organizzata dall'italianissimo Team QLASH, che sta appassionando l'intera community. Nelle serate di mercoledì e giovedì si disputeranno le semifinali del torneo: ASUS ROG Army - Team Liquid e Team Queso - KIYF Esports.

Il fatto che l'eSport stia consolidando la propria presenza anche nel mondo del mobile gaming è ormai sotto gli occhi di tutti. Con competizioni come la Clash Royale League e la LVP Superliga Orange, Clash Royale si propone, senza troppi fronzoli, come portabandiera di questo nuovo trend.

Il merito di questo successo, tuttavia, va anche ricercato nelle iniziative proposte dalla community, in grado di rafforzare i legami tra spettatori, giocatori professionisti ed organizzazioni esportive. Un esempio lampante di questo genere di iniziative arriva direttamente dalla nostra penisola: stiamo parlando della QLASH League, la competizione a squadre organizzata da Simone "Nemos" D'Orazio, team leader e streamer del Team QLASH.

Tra le squadre partecipanti troviamo alcune delle formazioni più forti del panorama competitivo europeo di Clash Royale, come Team Liquid, Team Queso e ASUS ROG Army. Sono inoltre presenti due squadre italiane, il Team QLASH e i Mkers, all'esordio assoluto. Purtroppo, proprio nel corso dell'ultima giornata, i team italiani sono stati eliminati rispettivamente da Team Queso e KIYF Esports.

Come sempre, le semifinali della QLASH League saranno commentate in lingua italiana sul canale Twitch di Nemos. Gli appuntamenti della settimana sono i seguenti:

Mercoledì 11 Aprile, ore 21:00, ASUS ROG Army - Team Liquid.

Giovedì 12 Aprile, ore 21:00, Team Queso - KIYF Esports.

Entrambi gli appuntamenti costituiscono un'ottima occasione per avvicinarsi alla scena competitiva di Clash Royale e prendere spunto dai mazzi e dalle giocate dei giovani campioni del mobile game targato Supercell. Il commento in italiano rappresenta un ulteriore incentivo per coloro che non hanno troppa confidenza con le lingue straniere, che spesso accompagnano la trasmissione dei maggiori eventi esportivi. Ricordiamo, infine, che le finali della QLASH League verranno disputate in un evento live il 5 Maggio, presso la QLASH House di Treviso.

Non mancate!