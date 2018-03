Buon compleanno Clash Royale! Sfide e regali in occasione del suo secondo anniversario

Si celebra oggi, venerdì 2 Marzo, il secondo compleanno di Clash Royale . Rilasciato nel 2016, il mobile game di Supercell è diventato un vero e proprio fenomeno di massa, contribuendo in gran parte all'approdo degli eSport su dispositivi mobili. Vediamo di seguito le novità introdotte in game in occasione del grande evento.

Innanzitutto, appena entrati nel gioco, potete recarvi nel Negozio per ritirare gratuitamente tre regali di compleanno confezionati appositamente per voi. Si tratta di un Baule magico, un Baule cangiante e un Potenziamento oro vittoria. In particolare, grazie a quest'ultimo, potrete guadagnare fino a 300 oro in più per ogni battaglia per ben 7 giorni (fino ad un massimo di 3000 oro al giorno). Inoltre, non poteva mancare una Sfida speciale dedicata, giocabile fino al 5 Marzo e organizzata su due livelli:

Fase 1 - Royale retro: in questa prima parte della Sfida sarà possibile giocare esclusivamente con le carte disponibili in occasione del lancio globale di Clash Royale. Questa fase non prevede eliminazioni e dunque, per poter accedere alla fase successiva, basterà collezionare 10 corone;

Fase 2 - Royale moderno: per la seconda parte della Sfida, invece, sarà possibile utilizzare soltanto le carte rilasciate in seguito al lancio globale del gioco, tra cui il neoarrivato Arciere magico. In questo caso, subendo 3 sconfitte si viene eliminati, mentre con 6 vittorie si completa la Sfida. La ricompensa finale, decisamente alla portata di tutti, consiste in un Baule epico.

Nell'attesa di un evento dedicato all'eSport da parte di Supercell, vi invitiamo ad entrare in gioco per riscuotere le ricompense che vi spettano, che, per rimanere in tema, questa volta richiedono uno sforzo paragonabile al soffio delle candeline su una torta di compleanno.