Clash Royale: Supercell introduce il Fanta Royale in vista del Mondiale!

Supercell ha annunciato di voler introdurre una nuova feature per tutti i giocatori e appassionati della scena competitiva di Clash Royale.

L'iniziativa, come abbiamo anticipato nel titolo della news, viene chiamata Fanta Royale. Avete presente le iniziative di Blizzard relative al proprio card game che permettono di votare per il proprio campione guadagnando pure delle ricompense gratuite?

Ecco, il Fanta Royale funziona più o meno nello stesso modo. Anzi, potremmo accostarlo più al concetto di Fantacalcio. La nuova feature è disponibile da oggi, 19 novembre, accedendo alla scheda "eSport" in "Notizie Royale".

I fan, dalla pagina, possono creare la loro squadra scegliendo tra quattro giocatori della Clash Royale League e confrontare le loro prestazioni con quelle degli altri partecipanti durante le finali mondiali del 1 dicembre, per scoprire chi guadagnerà il maggior numero di corone.

Nel Fanta Royale il punteggio viene calcolato in base alle corone guadagnate dai giocatori della CRL durante le finali mondiali. Se la vostra fantasquadra guadagnerà il numero maggiore di corone, potrete vincere una parte del montepremi di un milione di gemme, che sarà suddiviso equamente tra tutti coloro che hanno ottenuto il risultato migliore.

Questi risultati potranno essere visualizzati nel gioco, accedendo alla scheda "eSport" in "Notizie Royale". Le gemme verranno assegnate ai vincitori entro la settimana successiva alle finali mondiali.

Potete formare la vostra fantasquadra sin da subito, per ricevere quattro provocazioni inedite. Una finestra vi informerà sulle provocazioni qualche ora dopo la formazione della vostra squadra. Attualmente queste provocazioni sono disponibili solo se partecipi al Fanta Royale, ma potrebbero apparire nel negozio in futuro. Sempre meglio averle gratuite, no?

I 6 team che rappresenteranno le 5 regioni della CRL di tutto il mondo sono: il Team Queso, gli Immortals, Vivo Keyd, Nova Esport, Ponos Sports, KING-ZONE DragonX. Molti di voi probabilmente conosceranno già queste formazioni e sapranno già distinguere i giocatori più forti. Tutti coloro che invece vogliono cimentarsi nel Fanta Royale ma non conoscono la scena, faremo un rapido ripasso in vista dei mondiali del primo dicembre che potranno esser visti anche su YouTube dal canale ufficiale di Clash Royale.

Se l'Arena per voi non ha segreti e volete mettervi alla prova sognando una futura partecipazione al mondiale, potrete mettervi alla prova durante il Vodafone Esport Tour. Saranno 10 le tappe del campionato organizzate nelle principali città italiane.

In palio ci sono due biglietti per andare a New York ad assistere all'evento ESL One 2019, nonché l'accesso come pro player alla Summer Season 2019 della Serie A ESL di Clash Royale.

La prossima tappa sarà quella di Torino (24 e 25 Novembre al centro commerciale Le Gru di Grugliasco), mentre il primo weekend di dicembre sarà la volta di Cagliari.