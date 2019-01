Clash Royale: tutte le novità del primo bilanciamento del 2019

Il 2018 si è concluso con il botto grazie all'arrivo della Domatrice di Arieti nell'Arena di Clash Royale. I ragazzi di Supercell, però, non ci pensano nemmeno ad adagiarsi sugli allori e, in base al feedback dell'utenza e ai vari play test, si sono messi in testa di modificare alcune carte molto usate.

Ecco tutte le novità del primo bilanciamento 2019 delle carte di Clash Royale:

Cura: costo Elisir diminuito da 3 a 1, durata ridotta da 2,5 a 2, guarigione / sec -63%

Ridurre la cura a 1 costo lo rende più allettante per i mazzi Domatore di Cinghiali, Minatore o Barile Goblin.

Arciere Magico: primo attacco più veloce

Secondo il team di sviluppo è una truppa divertente, che apre a un sacco di giocate varie e intelligenti, quindi dopo averlo nerfato vogliono riportarlo verso la velocità di attacco che aveva in origine per far sì che torni ad esser competitivo.

Gigante Goblin: Hitpoint + 3%, Range della lancia goblin ampliato

Il team vuole aumentarne gli hitpoint e far sì che i goblin al suo fianco possano contare su un range più ampio.

Golem: i mini Golem avranno un knockback dimezzato

Il knockback è stato dimezzato a metà per consentire una più facile difesa dopo aver sconfitto il Golem e renderlo più coerente con le dimensioni dei mini golem.

Congelamento: -65% di danno alle torri

Secondo il team di sviluppo, Congelamento infliggeva troppo danno alle Torri, rispetto ad altri incantesimi. Per questo hanno deciso di ridurre il danno prodotto di più della metà.

Scintilla: Range aumentato da 4,5 a 4,75

L'aumento di portata le permetterà di contrastare con maggior efficacia il Mago Elettrico, e arrivare a torre un po' prima.

Ariete da Battaglia: danno da Carica diminuito -11%

Considerato troppo performante con i mazzi dal winrate alto, il team vuole rendere Ariete da Battaglia meno efficace in fase di carica, rendendolo più simile a un Domatore di Cinghiali.

Capanna dei Barbari: Hitpoint -7%

La Capanna dei Barbari è rimasta invariata per anni, entrando e uscendo dal meta. Dopo il winrate elevato di questi ultimi mesi, il team ha deciso di ridurre gli hitpoint della Capanna, per renderla maggiormente (e più velocemente) counterabile.

Barile Barbarico: velocità di schieramento ridotta.

Il Barile Barbarico dopo il recente buff era diventato un po' troppo efficace. Questo ha reso il suo primo attacco quasi istantaneo, senza alcun counter efficace. Per questo il team ha aumentato il tempo di schieramento del Barile.

Valchiria: Hit Speed ​​aumentato da 1,5 a 1,6

Le modifiche avranno effetto sin da subito.

Se vi sentite competitivi e volete mettervi alla prova, potrete farlo grazie al Vodafone Esport Tour powered by ESL. Il Torneo nazionale prevede ancora otto tappe che toccheranno le principali città italiane. In palio ci sono due biglietti per volare a New York ad assistere all'evento ESL One 2019, nonché l'accesso come pro player alla Summer Season 2019 della Serie A ESL di Clash Royale. La prossima tappa del'evento si terrà nei giorni 12 e 13 gennaio, quando il Vodafone Esport Tour powered by ESL si fermerà al Centro Commerciale Valecenter di Marcon, Venezia.