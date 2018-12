Clash Royale: tutte le succose novità dell'aggiornamento di dicembre!

Clash Royale è un titolo in costante evoluzione: merito del supporto dato dal team di sviluppo, certo, ma anche della sconfinata community che continua a dare indicazioni a Supercell per rendere il gioco maggiormente equilibrato.

Ora è in dirittura d'arrivo l'aggiornamento di dicembre, che vedrà un bel po' di modifiche interessanti alle carte. Primo fra tutti spicca il nerf di Drago Elettrico.

Live dal 3 dicembre:

Drago Elettrico nerfato: Hitpoint -5%, primo attacco più lento. Il nuovo drago è arrivato un po' più forte del previsto. Il team rallenterà l'attacco iniziale per consentire un maggiore tempo di reazione. Una riduzione degli Hitpoints consente alle truppe di sconfiggerlo più facilmente e Fulmine ora farà più male di prima.

Reclute Royale: Costo diminuito da 8 a 7 Elisir, Hit Speed però più lenta: da 1.2 a 1.3. Le Reclute erano obbiettivamente troppo costose. La diminuzione del costo, però, comporta un riequilibrio in termini di velocità d'attacco.

Barile Barbarico: -5% di danno. Seguendo la community che si lamenta della troppa efficacia del Barile, il team lo vuole nerfare, in modo che le truppe avversarie possano resistere al rotolamento del barile.

Torre Tesla: Primo attacco più veloce La Torre Tesla ci mette troppo tempo prima di iniziare ad attaccare. Accelerando il primo attacco, secondo il team dovrebbe rendere la Tesla più efficace, specialmente contro i mazzi X-Bow.

Arcieri: danno + 2,5%, punti ferita -1%. Gli arcieri, ora, dovrebbero esser un po' più equilibrati e rappresentare una discreta alternativa ai Moschettieri.

Mago del ghiaccio: danno + 10%, punti ferita -11%. Dovrebbe esser più vulnerabile alle magie comuni ma, al contempo, può comunque produrre un ottimo rateo di danno alle truppe avversarie, specie quelle più deboli.

Palla di Neve Gigante: danni + 14%.

Live dal 5 dicembre:

Estrattore di elisir: non appare più nella mano d'apertura. Questo edificio genera elisir, come il nome suggerisce. Questo cambiamento renderà la comparsa dell'Estrattore un po' più lenta e impedirà ai giocatori di giocarlo come prima risorsa per avvantaggiarsi troppo nell'early game.

Congelamento: durata sempre 5 secondi, ora infligge danni ad area. Rework della carta, ora la magia può trasformarsi in un ottimo crowd control.

Cosa ne pensate di questi cambiamenti? Vi ricordiamo che se pensate di avere le carte in regola per dominare l'Arena, potete mettervi alla prova grazie al Vodafone Esport Tour powered by ESL. Il torneo è profilato su dieci tappe, organizzate nelle principali città italiane. In palio ci sono due biglietti per andare a New York ad assistere all'evento ESL One 2019, nonché l'accesso come pro player alla Summer Season 2019 della Serie A ESL di Clash Royale. Questo weekend il Vodafone Esport Tour powered by ESL farà tappa a Cagliari. Quindi potete ancora giocare i vostri mazzi con i valori pre-update!