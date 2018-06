Clash Royale: tutti i dettagli del secondo bilanciamento del META di Giugno

Un nuovo bilanciamento del META andrà a cambiare le statistiche e i comportamenti di alcune carte di Clash Royale. Le modifiche saranno applicate mercoledì 20 Giugno, a poco più di due settimane di distanza dall'ultimo bilanciamento.

La lista completa delle note di bilanciamento, che trovate riassunta anche nel video in calce alla notizia, è riportata di seguito:



Clonazione/Cura: raggio d'azione aumentato a 4 caselle (da 3). Le due carte in questione avranno in questo modo lo stesso raggio d'azione delle Frecce e saranno, di conseguenza, più efficaci e più facili da utilizzare;



Sgherri/Orda di sgherri: aggiunto un tempo di schieramento tra ciascuno sgherro pari a 0,15 secondi. Questo breve ritardo nello schieramento (specialmente per l'Orda di sgherri) darà ai giocatori avversari più tempo per difendersi e reagire alla temibile orda;



Barile barbarico: danni ad area aumentati del 17% e punto di generazione del barbaro ora visibile. Il fatto che il Barile barbarico non possa recare danni alle Torri della Principessa sarà compensato dall'aumento dei danni ad area. Ora il barile potrà eliminare Arcieri di pari livello e Goblin cerbottanieri, Principesse e Goblin di livello più alto;



Portata minima del salto e dello scatto: standardizzata a 3,5 caselle. La portata minima del salto del Gran Cavaliere sarà ridotta da 4 caselle al nuovo standard, mentre quella dello scatto della Fuorilegge rimarrà invariata, essendo già impostata a 3,5 caselle;



Distanza per la carica: standardizzata a 3,5 caselle. In questo modo i giocatori potranno organizzare le difese indipendentemente dal fatto che la minaccia sia un Ariete da battaglia, un Principe o un Principe nero; Mascalzoni: nessun cambiamento (per ora). I Mascalzoni sono una carta molto utilizzata, ma a cui il META deve ancora adattarsi. Per questo motivo, il loro bilanciamento potrebbe arrivare nel mese di Luglio;



Specchio: non comparirà più tra le quattro carte iniziali;



Arciere magico (bug fix): la sua portata non verrà più estesa a tal punto da svegliare accidentalmente il re;



Edifici (bug fix): non smetteranno più di attaccare i nemici che transitano al bordo del loro raggio d'azione.



A monte delle modifiche appena elencate, possiamo affermare che il secondo bilanciamento del META di Clash Royale previsto per il mese di Giugno riguarda principalmente alcune importanti meccaniche di gioco. A far discutere, più di ogni altra cosa, è sicuramente il ritardo aggiunto nella generazione dell'Orda di sgherri. A tal proposito, dovremo aspettare il rilascio dell'aggiornamento per capire effettivamente cosa cambierà dal punto di vista dell'interazione con altre carte.



Per quanto riguarda le altre modifiche, le prime impressioni da parte della community, raccolte in questo post su Reddit, sembrano nel complesso positive: più che a stravolgere il gameplay, i cambiamenti proposti sono orientati a risolvere problematiche minori, che senza dubbio garantiranno un'esperienza di gioco più solida. Inoltre, il fatto che questo bilanciamento arrivi appena 16 giorni dopo le ultime modifiche al META sottolinea l'impegno del team di sviluppatori nel voler costantemente affinare tutte le variabili già presenti all'interno del gioco.



Non ci resta che aspettare mercoledì per provare con mano le migliorie applicate in questo bilanciamento del META. Ci vediamo in arena!