Clash Royale: tutti i dettagli sul prossimo bilanciamento per il META

A meno di un mese di distanza dalle ultime modifiche , il team di Clash Royale annuncia che nella giornata di oggi, lunedì, sarà applicato un nuovo bilanciamento per il META. Vediamo insieme quali sono le carte che subiranno un cambiamento di statistiche.

La lista completa delle modifiche, annunciata tramite un post su Reddit, è la seguente:

Gran cavaliere: danni da salto e da schieramento ridotti del 25%, raggio del danno da schieramento ridotto (non colpirà più al di là del ponte e del fiume);

Barile d’ossa: numero di scheletri diminuito da 8 a 6;

Cavaliere: punti ferita ridotti del 6%;

Drago infernale: acquisisce nuovi bersagli più lentamente;

Valchiria: velocità colpi ridotta da 1,5s a 1,4s;

Fuorilegge: portata minima dello scatto ridotta da 4 a 3,5;

Principe nero: velocità colpi ridotta da 1,4s a 1,3s, punti ferita aumentati del 5%;

Arciere magico: quasi pronto a scendere in arena!

Come avrete potuto notare, tra le otto carte in questione compare una grande novità: l'Arciere magico. Sarà dunque questo il nome della nuova carta, protagonista dell'ultimo sneak peek del gioco targato Supercell.



Inoltre, tramite l'immagine allegata al tweet della pagina ufficiale di Clash Royale (riportato in calce alla notizia), è possibile dedurre che l'Arciere magico sarà una carta Leggendaria dal costo di 4 elisir. Non sappiamo nulla, invece, in merito alle meccaniche e alle caratteristiche di questa nuova carta truppa, che avremo modo di scoprire nel corso dei prossimi giorni.

Tornando ai dettagli dei bilanciamenti veri e propri, possiamo evidenziare il massiccio depotenziamento applicato al Gran cavaliere, che un po' tutti si aspettavano, mentre risulta alquanto inspiegabile il depotenziamento del Cavaliere, che già era stato ritoccato nel bilanciamento di Dicembre.



Dall'altro lato, per quanto riguarda i potenziamenti, il più rilevante è senza dubbio quello apportato al Principe nero, che si conferma protagonista del META attuale dopo mesi decisamente bui, o, per rimanere in tema, neri.

Vedremo dunque nel corso di questa settimana quali saranno le conseguenze di questo bilanciamento. Ci si vede in arena!