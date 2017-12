Clash Royale: tutti i dettagli sull'aggiornamento di Dicembre

Il tanto atteso aggiornamento di Clash Royale è ormai alle porte. In attesa del rilascio ufficiale, previsto per oggi,, vi riportiamo tutti i dettagli sui cambiamenti che troveremo all'interno del gioco.

Il grande aggiornamento, definito "il più elettrizzante di sempre", porterà con sé le seguenti novità:

Una nuova arena

Electro Valley (Valle elettrica): giocabile una volta raggiunti i 3400 Trofei;

Arena leggendaria: sarà ora l'arena 12 (non più la 11) con ricompense (bauli, oro per vittoria, ecc.) aumentate di conseguenza.

Due nuove carte

Zappies (in attesa della traduzione italiana): genera delle miniature di macchine-zap (presumibilmente legate all'incantesimo Scarica, dall'inglese Zap). Chi le controlla...? Solo il Mastro Costruttore lo sa.

Cacciatore: fa GRANDI danni da vicino, ma non così tanti da lontano. Ciò che perde in precisione, lo recupera con le sue incredibilmente folte sopracciglia;

Entrambi sbloccabili da oggi!

Tre nuovi bauli

Baule fulmine (Lightning chest): sostituisci una pila di carte a tua scelta, fino ad un massimo di 5 pile;

Baule della sorte (Fortune chest): puoi dare un'occhiata al futuro e vedere cosa potrebbe contenere il baule;

Baule del re / Baule leggendario del re (King's chest / Legendary King's Chest): grandi bauli incentrati su carte Epiche e Leggendarie;

I bauli menzionati sono ottenibili dalle Missioni e dal Negozio.

Quattro ulteriori novità

In arrivo a Dicembre: Corsa all'oro, Corsa alle gemme, Sfide speciali e Potenziamenti!

Miglioramenti

La missione "Ricompensa giornaliera" è adesso sempre attiva;

Carte Epiche e Leggendarie compaiono ora con più frequenza nel Negozio a 4000+ Trofei;

Le carte che avete al massimo livello compariranno meno spesso nel Negozio e nel Baule della sorte;

Supporto per iPhone X, Samsung Galaxy S8/S8+ e Note8.

Bilanciamento

Diverse carte sono state bilanciate - trovate tutti i dettagli in una nostra recente notizia!

Non ci resta dunque che aspettare qualche ora per andare a scoprire tutte queste novità all'interno del gioco. La community, specialmente su reddit, sta dimostrando il proprio apprezzamento sul modo in cui sono stati gestiti gli annunci di questi giorni: l'obiettivo era quello di non creare un eccessivo hype prima del rilascio, per evitare l'ondata di delusione che ha caratterizzato l'update di Ottobre. Al tempo stesso, tuttavia, gli utenti hanno aperto innumerevoli discussioni e topic per provare ad indovinare i futuri protagonisti di questo aggiornamento di Dicembre, dimostrando ancora l'interesse e la partecipazione da parte della community.