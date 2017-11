Clash Royale: tutto pronto per le finali mondiali di Londra

ricorda con un nuovo video l'imminente appuntamento con le finali mondiali del, che si terranno il prossimo 3 Dicembre presso la Copper Box Arena di Londra.

L'evento, che ha reso partecipi oltre 28 milioni di giocatori e di cui abbiamo parlato in un recente articolo dedicato al lato competivo di Clash Royale, vedrà affrontarsi i 16 migliori giocatori di tutto il mondo in un tabellone ad eliminazione diretta. In particolare, il continente europeo sarà rappresentato dal francese Loupanji e dal tedesco Berin. Le World Finals saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube di Clash Royale, a partire dalle 11:00 di domenica 3 Dicembre (ora italiana).

Ricordiamo che il vincitore, oltre ad essere incoronato campione mondiale di Clash Royale, si aggiudicherà un premio in denaro di 150.000$. Non mancate!