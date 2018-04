Clash Royale: ufficializzato l'aggiornamento di Aprile, ecco tutti i dettagli

L'attesissimo aggiornamento di Clash Royale, previsto per martedì 24 Aprile, ha finalmente fatto il suo ingresso in arena, seppur con un giorno di ritardo. Di seguito vi riportiamo tutte le novità che troveremo all’interno del gioco.

Passiamo in rassegna tutti i dettagli del grande aggiornamento di Aprile, di cui si è già discusso molto in seguito all’annuncio della rimozione del baule del clan:

Guerre tra Clan

Possibilità di sfidare i clan di tutto il mondo con il proprio clan;

Bauli della guerra e gloria tra le ricompense;

Introduzione di una nuova isola e di un’arena per le Guerre tra Clan;

Possibilità di vincere trofei del clan e avanzare nelle leghe del clan;

Le Guerre tra Clan si sbloccano al livello re 8 e possono essere avviate solo da capi e co-capi clan.

Nuova carta:

Arrivo previsto per Maggio.

Bilanciamento:

Diverse carte sono state bilanciate. Potete trovare tutte le modifiche in una nostra recente notizia.

Ulteriori miglioramenti:

Possibilità di far rimanere disattivate le provocazioni tra una battaglia e l'altra;

Provocazioni disponibili anche per gli spettatori;

Penalità per i giocatori che abbandonano le partite 2vs2 (dovranno aspettare del tempo prima di poter rigiocare);

Possibilità di vedere, nelle battaglie 2v2, le carte del proprio compagno toccando il suo nome in basso a destra;

Possibilità di condividere il proprio mazzo da battaglia con il clan;

Possibilità di ordinare le carte della propria collezione "per rarità (discendente)";

Aggiunta del Supercell ID alle impostazioni.

Negozio:

Ora i bauli fortunati contengono almeno due delle carte fortunate;

I pacchetti convenienza arena includono i nuovi bauli del negozio (baule cangiante, baule del re e baule del re leggendario).

L'aggiornamento di Aprile è il primo grande update del 2018. A più di quattro mesi di distanza dall'ultimo aggiornamento, rilasciato nel mese di Dicembre, la community di Clash Royale spera vivamente che i nuovi contenuti siano in grado di ripagare la lunga attesa.



Oltre allo sviluppo di una nuova meccanica, quella delle Guerre tra Clan, c'è da dire che in questi mesi il team di Supercell ha svolto un ottimo lavoro anche sul fronte eSport, mettendo in piedi la Clash Royale League.

Non ci resta dunque che andare a provare con mano tutte le novità all'interno del gioco. Rimanete collegati su Everyeye per tutte le ultime news legate al mondo di Clash Royale!