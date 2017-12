Clash Royale: una sfida per sbloccare in anteprima il Fantasma Royale

In seguito all'introduzione del Cacciatore e degli Scaricuccioli, protagonisti del recente aggiornamento di dicembre,è pronto ad accogliere una nuova truppa: il

La nuova carta, di rarità Leggendaria e dal costo di 3 elisir, sarà ufficialmente disponibile a partire dal 4 Gennaio, data in cui tutti coloro che hanno raggiunto almeno l'Arena Monte Cinghiale (Arena 10) potranno iniziare ad aprire bauli con la speranza di riuscire a sbloccarla. Tuttavia, a partire da oggi, venerdì 22 Dicembre, è possibile ottenere il Fantasma Royale in anteprima assoluta e senza appellarsi più di tanto alla dea bendata. La nuova truppa Leggendaria sarà infatti la ricompensa finale della nuova Sfida specchio. Le ricompense della Sfida, nella quale voi e il vostro avversario avrete lo stesso mazzo, sono suddivise nel seguente modo:

2 vittorie: 500 Oro

4 vittorie: 1000 Oro

6 vittorie: Baule gigante

8 vittorie: Baule magico

10 vittorie: Baule leggendario

12 vittorie: 1 Carta Fantasma Royale

Sono inoltre presenti un premio garantito per la partecipazione, pari a 700 Oro e 10 carte, e un primo premio per il completamento della sfida con 12 vittorie, pari a 11000 Oro e 550 carte.

Il Fantasma Royale, presentato con un breve teaser che trovate in calce alla notizia, è caratterizzato da una meccanica molto particolare, riassunta nella sua descrizione: "Vaga invisibile per l’Arena, ma se un nemico lo spaventa… attacca! E poi torna invisibile. Zzzz...“. Potrebbe dunque trattarsi della prima truppa in Clash Royale con il potere, seppur momentaneo, dell'invisibilità. Ricordiamo infine che, oltre a questa abilità speciale, il Fantasma Royale presenta le seguenti caratteristiche:

