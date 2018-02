Clash Royale: uno sneak peek annuncia l'arrivo di una nuova carta

Tramite un'immagine pubblicata sui social, il team ditorna a far parlare di sé e del prossimo aggiornamento del gioco, previsto per il mese di Marzo.

Diverse saranno le novità introdotte nel corso dei prossimi aggiornamenti di Clash Royale: poco meno di tre settimane fa, come vi abbiamo riportato in una recente notizia, il portavoce del gioco aveva rilasciato delle importanti dichiarazioni in merito allo stato dei lavori e allo sviluppo di alcune idee in casa Supercell.



Tuttavia, proprio questa mattina è arrivato il primo sneak peek relativo ai prossimi aggiornamenti: sulle pagine di Facebook e Twitter è infatti comparsa un'immagine, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia e che sembra palesemente riferirsi all'introduzione di una nuova carta.

Analizzando l'immagine, si può notare che l'abbigliamento del nuovo personaggio è molto simile a quello degli stregoni presenti attualmente in Clash Royale, ovvero lo Stregone, lo Stregone di ghiaccio e lo Stregone elettrico.



Inoltre, il fatto che il personaggio stia levitando a mezz'aria sembra confermare che si tratti proprio di un nuovo Stregone. L'altro elemento chiave dell'immagine è sicuramente la freccia, molto luminosa e avvolta da un'aura magica.

Che si tratti dunque di uno Stregone arciere in grado di scoccare frecce senza bisogno di un arco, o di un Arciere magico in grado di evocare arcieri fino alla propria morte? Soprattutto, vedremo questa nuova carta nel corso delle prossime settimane o bisognerà aspettare Marzo?



Non ci resta che attendere i prossimi annunci ufficiali, che non esiteremo a riportarvi sulle pagine di Everyeye!