Clash Royale: l'update di dicembre è live, in arrivo un mucchio di novità!

Come sappiamo, il team di sviluppo di Clash Royale ha in programma di introdurre diverse novità per il mese di dicembre, soprattutto sul fronte del bilanciamento delle carte.

Il team, grazie al video pubblicato recentemente, ci ha deliziato anche con altre novità interessanti. La prima fra tutte è l'introduzione dei cosiddetti “livelli stella”. In buona sostanza, questi saranno tre e andranno a modificare le carte di livello massimo consentendo al giocatore di sbloccare oggetti cosmetici particolari a seconda del livello raggiunto.

Ad esempio, la prima stella prevede un nuovo effetto per lo schieramento; la seconda e la terza stella invece modificano l'estetica delle unità e del bordo di ogni carta. Una volta che il Re raggiunge il livello 13 è possibile cominciare ad accumulare punti stella. Questi si guadagnano donando carte ai membri del clan o aumentando di grado le carte desiderate.

Oltre a questo, il team di sviluppo ha in mente di aggiungere la possibilità di velocizzare il timer concernente la richiesta di nuove carte al clan, permettendo ai giocatori di farlo più velocemente.

Inoltre, in arrivo c'è una nuova modalità 1vs1 a tempo limitato: Heist. Questo per celebrare il prossimo debutto del nuovo titolo targato Supercell, Brawl Stars. La modalità sarà molto semplice: via torri di re e principesse dei giocatori, sostituite da due casseforti poste agli antipodi. Il primo giocatore che riesce a distruggere il forziere avversario si porterà a casa la partita. Per l'occasione il team ha deciso di introdurre nel draft della modalità anche due “eroi” provenienti dal nuovo titolo: Bo e Shelley, che entreranno a far parte del deck utilizzato in partita. Cosa ne pensate di queste novità?



