Clash Royale Vodafone eSports Tour by ESL: partecipa al torneo, vinci e vola a New York!

Vodafone e ESL presentano il Vodafone eSport Tour di Clash Royale, evento itinerante dedicato al gioco mobile più famoso ed apprezzato in tutto il mondo. Il torneo darà modo a tutti di sfidarsi per guadagnare un posto nella Serie A della Summer Season italiana dell'ESL Vodafone Championship 2019 e vincere premi imperdibili...

Vodafone eSport Tour powered by ESL

Il formato del torneo prevede una struttura One Day Cup con sotto tornei giornalieri che si terranno nei principali centri commerciali italiani (di seguito, il calendario completo): i due vincitori dei singoli tornei giornalieri (ognuno suddivisa in due turni da 32 giocatori) guadagneranno l'accesso alla fase finale della competizione che si terrà online a inizio marzo 2019. Le partite saranno giocate in modalità classica con match 1vs1 della durata di tre minuti, il regolamento completo è disponibile cliccando qui.

24-25 novembre a Torino - Centro Commerciale Le Gru

1-2 dicembre a Cagliari - Centro Commerciale Le Vele

5-6 gennaio a Bologna - Shopville GranReno

12-13 gennaio a Venezia - Centro Commerciale Valecenter

19-20 gennaio a Padova - Centro Commerciale Giotto

26-27 gennaio Napoli - Centro Commerciale Campania

2-3 febbraio Palermo - Centro Commerciale Conca D'oro

9-10 febbraio Bari - Centro Commerciale Bariblu

16-17 febbraio Bergamo - Orio Center

23-24 febbraio Roma - Galleria Commerciale Porta di Roma

Oltre alle prime due tappe che si sono disputate nel corso di Milan Games Week e Lucca Comics & Games 2018,hanno programmato altre dieci tappe nei principali centri commerciali d'Italia, che andranno avanti dal 24 novembre al 24 febbraio secondo il seguente calendario, ricordiamo che le iscrizioni avverranno direttamente sul luogo dell'evento (dalle 9:00 alle 15:00), presso gli appositi corner

I premi in palio

Il vincitore di ogni torneo giornaliero parteciperà alla finalissima online con 28 giocatori che si terrà online a inizio marzo, il trionfatore assoluto del torneo si porterà a casa un pacchetto che include due biglietti Premium per l'evento ESL One New York in programma a settembre 2019 comprensivo viaggio e pernottamento per due persone e accesso come pro player alla Serie A ESL Vodafone Championship Summer Season 2019 di Clash Royale.



Buona fortuna a tutti i partecipanti!