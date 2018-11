Vodafone Esport Tour powered by ESL a Torino il 24 e 25 novembre

Dopo le due tappe inaugurali di Milan Games Week e Lucca Comics & Games 2018, questa settimana riparte ufficialmente il Vodafone Esport Tour powered by ESL a tema Clash Royale, con una serie di eventi che si svolgeranno nei principali centri commerciali italiani fino alla fine di febbraio. Si parte il 24 e 25 novembre da Grugliasco (Torino).

La città piemontese ospiterà il Vodafone Esport Tour powered by ESL di Clash Royale presso gli spazi del Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco (Torino), dalle 09:00 alle 15:00 il corner Vodafone ESL sarà aperto per permettere ai partecipanti di iscriversi al torneo (iscrizione gratuita): il formato prevede una struttura One Day Cup, i due vincitori dei singoli tornei giornalieri (due turni da 32 giocatori) guadagneranno l'accesso alla fase finale! Tutte le partite verranno disputate in modalità classica con match 1vs1 della durata di tre minuti, per il regolamento completo vi rimandiamo a questo PDF.

Il Vodafone Esport Tour powered by ESL continuerà anche nelle prossime settimane e nei primi mesi del 2019, per l'anno in corso è prevista anche la tappa di Cagliari (1/2 dicembre) presso il Centro Commerciale Le Vele, a cui farà seguito una breve pausa natalizia con ripresa del torneo in data 5-6 gennaio presso lo Shopville GranReno di Bologna. Di seguito il calendario completo:

24-25 novembre a Torino - Centro Commerciale Le Gru

1-2 dicembre a Cagliari - Centro Commerciale Le Vele

5-6 gennaio a Bologna - Shopville GranReno

12-13 gennaio a Venezia - Centro Commerciale Valecenter

19-20 gennaio a Padova - Centro Commerciale Giotto

26-27 gennaio Napoli - Centro Commerciale Campania

2-3 febbraio Palermo - Centro Commerciale Conca D'oro

9-10 febbraio Bari - Centro Commerciale Bariblu

16-17 febbraio Bergamo - Orio Center

23-24 febbraio Roma - Galleria Commerciale Porta di Roma

La finalissima del Vodafone Esport Tour powered by ESL vedrà scontrarsi i giocatori per un premio davvero imperdibile: un pacchetto che include due biglietti Premium per l'evento ESL One New York (settembre 2019) comprensivo di viaggio e pernottamento per due persone e accesso come giocatore professionista alla Clash Royale Serie A ESL Vodafone Championship Summer Season 2019.