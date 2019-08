Una Class Action contro Fortnite per via del furto dei dati di alcuni utenti

Dopo il furto dei dati su Fortnite ai danni di alcuni utenti avvenuto qualche mese fa, Epic Games potrebbe presto dover affrontare una class action da parte di quegli stessi giocatori. Uno studio legale statunitense sta infatti radunando clienti per fare causa alla software house accusata di negligenza nel gestire la situazione.

Stando all'accusa infatti, Epic avrebbe risolto la vulnerabilità nei suoi sistemi di sicurezza dopo due mesi dalla scoperta del problema, il che ha fatto sì che diversi dati sensibili degli utenti affetti dal problema divenissero di pubblico dominio.

"I giocatori di Fortnite colpiti, hanno subito perdite accertabili, avendo ricevuto addebiti fraudolenti sulle loro carte di credito o di debito, e hanno dovuto prendere misure di sicurezza eccezionali, alcune di esse a loro spese, per minimizzare i rischi del furto dei dati, compreso il cancellare carte di credito associate ai loro account Epic Games/Fortnite, e il cambiare le password per tali account", si legge nel comunicato dello studio legale. "In più, non ci sono garanzie che le misure di cui sopra proteggano adeguatamente le loro informazioni peronali. Gli utenti di Fortnite dunque hanno interesse ad assicurarsi che i loro dati siano protetti da minacce cibernetiche passate e future".

Stando alla fonte, lo studio legale ha già reclutato più di 100 membri per la class action che pare dunque sempre più probabile. Intanto una nuova minaccia per Fortnite potrebbe essere rappresentata da un'app, Fortnite Pocket Manager, che avrebbe accesso ai dati degli utenti. Epic Games ha raccomandato di non installare ed utilizzare applicazioni di Fortnite prodotte da terze parti.