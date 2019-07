Le classi di Blue Protocol si mostrano in una serie di video gameplay

A poche settimane dall'annuncio, che ha attirato l'attenzione di moltissimi appassionati del genere, l'action RPG Blue Protocol torna a mostrarsi grazie ad una serie di filmati di gameplay catturati nel corso della close alpha.

I fortunati partecipanti alla sessione di prova del gioco hanno quindi deciso di pubblicare alcuni video che mostrano il gioco in movimento e, grazie ad essi, possiamo finalmente farci un'idea più precisa sul titolo targato Bandai Namco. Ciascuno di questi filmati ci mostra in azione una classe diversa e, tra questi, ce n'è anche uno che mostra in maniera più approfondita l'editor del personaggio di Blue Protocol, che si era già visto in un brevissimo teaser qualche giorno fa.

Osservando con attenzione i gameplay, possiamo intuire che il gioco mette a disposizione degli utenti una mappa completamente esplorabile, all'interno della quale si nasconde l'accesso a numerosi dungeon con tanto di forzieri contenenti loot e boss finale. Tra le classi mostrate troviamo il classico cavaliere con spada e scudo, un arciere e un mago.

Prima di lasciarvi ai quattro video, che trovate in calce alla notizia, vi ricordiamo che Blue Protocol è attualmente previsto per il solo mercato giapponese, esclusivamente su PC. Non è comunque da escludere che Bandai Namco possa annunciare molto presto l'arrivo del gioco in altri paesi e su altre piattaforme.