I classici Maui Mallard e Disney's Hercules sono arrivati su GOG

Sono sempre più numerosi i giocatori PC che si affidano al sempre più ricco catalogo di GOG.com, il celebre store digitale che vende titoli privi di qualsiasi sistema di protezione, per recuperare vecchie glorie.

Oltre alla possibilità di scaricare i file di gioco e salvarli ovunque si voglia, i titoli GOG sono perfettamente compatibili con i sistemi operativi più recenti ed evitano quindi qualsiasi problema legato alla compatibilità senza forzare l'utilizzo di emulatori o programmi di vario genere. A questo proprosito, potete approfittare dell'arrivo di due nuovi classici sullo negozio digitale: Maui Mallard in Cold Shadow e Disney's Hercules. Per celebrare l'aggiunta dei giochi al catalogo, è possibile acquistarli entrambi con uno sconto del 15%. Grazie all'offerta, sia Maui Mallard che Disney's Hercules saranno venduti al prezzo di 4,49 euro.

Vi ricordiamo inoltre che i due titoli in questione non sono gli unici in promozione e fino al prossimo 20 maggio potrete acquistare a prezzo ridotto anche Maniac Mansion, The Secret of Monkey Island, Sam & Max Hit the Road, il pacchetto Outlaws + A Handful of Missions, The Incredible Machine Mega Pack, Armed and Dangerous e TRON 2.0. Negli ultimi giorni è inoltre stato possibile riscattare gratuitamente una copia del primo The Witcher e alcuni bonus per GWENT.