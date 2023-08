Classifica Call of Duty Black Ops, dal più bello al più brutto: qual è il migliore?

Avrete sicuramente letto la nostra classifica dei migliori Call of Duty Modern Warfare, ma da fan della serie non potevamo certo lasciare da parte Black Ops, altro filone del brand che ha riscosso negli anni un enorme successo e che vanta alcuni dei più amati episodi della serie.

Ecco quindi la classifica dei capitoli migliori della serie Black Ops di Call of Duty, basata sul punteggio ottenuto su Metacritic:

1 - Call of Duty Black Ops - 88/100

Non sorprende vedere in testa colui che ha dato il via alla serie, ovvero Call of Duty Black Ops. Oltre ad essere ricordato per una campagna avvincente e con uno dei colpi di scena più memorabili dell'intera serie, il primo Black Ops è apprezzato anche per via del suo multiplayer. È in questo capitolo che abbiamo visto alcune delle mappe più famose del brand, oltre che un sistema di personalizzazione dei loadout incredibilmente profondo, poiché permetteva anche la personalizzazione estetica delle bocche da fuoco e dei loro mirini.

2 - Call of Duty Black Ops 4 - 85/100

Sorprendentemente, troviamo in seconda posizione Call of Duty Black Ops 4, quello che è stato a tutti gli effetti un esperimento da parte di Activision. Si tratta infatti del capitolo di COD con le maggiori differenze rispetto a tutti gli altri, dal momento che nel pacchetto non era inclusa una campagna single player e il multiplayer aveva meccaniche da hero shooter, con gli operatori che erano dotati di abilità uniche. La vera novità era però Blackout, la prima modalità battle royale mai vista in un Call of Duty.

3 - Call of Duty Black Ops 2 - 83/100

Pur trovandosi in terza posizione per via del punteggio assegnato dalle recensioni, Call of Duty Black Ops 2 è probabilmente l’episodio della saga al quale gli utenti sono più affezionati. Oltre ad una solida campagna single player e alla modalità Zombies, molti ricordano BO2 per via del suo comparto multigiocatore online, che vantava tantissime armi iconiche, numerose mappe e l’immancabile sistema di personalizzazione delle classi.

4 - Call of Duty Black Ops 3 - 81/100

Al quarto posto troviamo quello che forse è il Call of Duty più divisivo di sempre, ovvero Black Ops 3. Il motivo per cui solo una parte dei giocatori ha amato COD BO3 è la forte presenza della tecnologia, grazie alla quale i soldati potevano eseguire una serie di azioni prima impossibili. Questo è uno dei pochissimi capitoli di Call of Duty a permettere di giocare l'intera campagna in cooperativa online ed è anche il primo episodio in assoluto ad aver sperimentato con gli Specialisti, gli eroi che poi abbiamo ritrovato anche in Black Ops 4.

5 - Call of Duty Black Ops Cold War - 76/100

Black Ops Cold War è il primo capitolo Call of Duty in assoluto a godere del supporto alle console di ultima generazione, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Purtroppo il gioco non è riuscito a far breccia nel cuore dei fan per via del suo comparto tecnico e nemmeno la campagna ed il multiplayer hanno catturato l'attenzione dei giocatori. Probabilmente il motivo per cui verrà ricordato in futuro sarà l'inclusione di Outbreak, la modalità che ha rivoluzionato Zombies abbandonando la struttura a round per mappe enormi e liberamente esplorabili.

6 - Call of Duty Black Ops Declassified - 33/100

Ci sono ben pochi dubbi su quale sia il Black Ops peggiore e, probabilmente, il capitolo più brutto dell’intera serie Activision. Stiamo parlando ovviamente di Call of Duty Black Ops Declassified, il capitolo realizzato appositamente per PlayStation Vita. Sebbene sfruttasse le varie funzionalità della piccola console portatile Sony, il gioco non incontrò i gusti degli appassionati per via di una modalità multiplayer con pochi contenuti ed una campagna deludente.