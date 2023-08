Classifica Call of Duty Modern Warfare dal migliore al peggiore: qual è il più bello?

Insieme a Black Ops, Modern Warfare è uno dei filoni più popolari della serie Call of Duty, non a caso quest'anno arriverà Modern Warfare III, sequel diretto di Modern Warfare II uscito nel 2022. Ma quali sono i migliori giochi della serie Call of Duty Modern Warfare? Ecco la classifica, dal più brutto al più bello!

Ma quali sono i migliori giochi di Call of Duty di Modern Warfare? Analizziamo la classifica, basandoci sul punteggio che ognuno di essi vanta su Metacritic.

1 - Call of Duty 4 Modern Warfare - 94/100

Al primo posto non potevamo che trovare lui, il leggendario Call of Duty 4, che in quel lontano 5 novembre del 2007 ha dato una scossa non solo alla serie, ma anche al panorama degli sparatutto in prima persona. Con una campagna fatta da numerose missioni memorabili come l'epico scontro fra cecchini (la missione intitolata "All Ghillied Up") e un multiplayer caratterizzato da un sistema di progressione delle armi attraverso il quale sbloccare nuove mimetiche ed accessori, il titolo Infinity Ward viene ancora oggi ricordato da molti come il miglior episodio in assoluto della serie.

2 - Call of Duty Modern Warfare 2 (2009) - 94/100

Inaspettatamente, il noto aggregatore di recensioni segnala che la media del quarto capitolo coincide con quella dell’originale Call of Duty: Modern Warfare 2, ossia quello pubblicato nel 2009. Il gioco aveva un comparto multiplayer online molto simile a quello del suo predecessore, ma ciò che più ha colpito i giocatori all'epoca fu la campagna single player, probabilmente fra le più amate dei Call of Duty. Senza considerare il colpo di scena legato al tradimento di Shepherd e alla morte di Simon 'Ghost' Riley, la storia di MW2 ha lasciato il segno anche per via della missione 'No Russian', tanto famosa che forse verrà riproposta in qualche modo nel prossimo COD Modern Warfare 3.

3 - Call of Duty Modern Warfare 3 (2011) - 88/100

La classifica procede in ordine cronologico con Call of Duty Modern Warfare 3, il capitolo arrivato sugli scaffali nel 2011. Il motivo per cui questo terzo episodio si posiziona al di sotto dei suoi predecessori è molto semplice: la modalità multiplayer classica non proponeva novità sostanziali rispetto a quanto visto negli altri Modern Warfare e si limitava ad aggiungere pochissime novità, invece la campagna non è riuscita a stupire i videogiocatori, malgrado proseguisse la storia di MW2.

4 - Call of Duty Modern Warfare (2019) - 81/100

Al penultimo posto troviamo il reboot della serie, ovvero il Call of Duty Modern Warfare del 2019. Questo capitolo è stato per certi aspetti rivoluzionario, perché ha stravolto il concetto di COD, trasformando il gioco in una piattaforma in continuo aggiornamento (pochi mesi dopo è arrivato infatti il primo Warzone) e rimuovendo del tutto i DLC a pagamento con le mappe. Ciononostante, il titolo non ha fatto breccia nel cuore dei fan e, pur essendo stato apprezzato per il multiplayer, ha deluso sia dal punto di vista della campagna che della modalità cooperativa, che nel corso degli anni ha dimostrato di non essere amata tanto quanto Zombies (che non a caso sarà inclusa in COD MW3).

5 - Call of Duty Modern Warfare II (2022) - 79/100

Ad occupare la quinta ed ultima posizione c’è proprio il capitolo più recente del noto brand, Call of Duty: Modern Warfare II. Disponibile dallo scorso ottobre 2022, il gioco ha provato a conquistare i fan rimettendo al centro della scena personaggi come il Capitano Price e Ghost, aggiungendo anche situazioni che richiamavano l’originale MW2 come il tradimento di Shepherd. Questi elementi, in aggiunta all’introduzione dei combattimenti subacquei e della possibilità di aggrapparsi alle sporgenze, non sono stati sufficienti a renderlo un successo tanto quanto i suoi predecessori, complici anche alcune scelte discutibili per quello che riguarda il multiplayer classico, una su tutte il particolare sistema di perk. Per approfondire, ecco la recensione di Call of Duty Modern Warfare 2.