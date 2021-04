Classifica giapponese: Monster Hunter Rise sempre al top, Switch meglio di PS5

Famitsu ha diffuso i dati riguardanti le vendite software e hardware in Giappone nella settimana che va dal 5 all'11 aprile. Senza destare particolare sorpresa, anche stavolta i numeri parlano a favore di Nintendo.

Monster Hunter Rise è per la terza settimana di fila il titolo più venduto nel Paese del Sol Levante. Facendo un rapido confronto con il predecessore della serie di Capcom, scopriamo che se Rise ha piazzato 194.327 unità nella sua terza settimana (raggiungendo 1.774.063 unità totali in Oriente), Monster Hunter World vendette nello stesso lasso di tempo 159.613 copie (toccando quota 1.750.969 unità complessive) su PlayStation 4, ovvero la piattaforma dove l'hunting game ha venduto maggiormente. Di seguito, vi riportiamo integralmente la classifica software giapponese:

[NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 194,327 (1,774,063) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 21,590 (642,106) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 12,920 (2,101,505) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,439 (3,774,112) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 10,154 (2,501,449) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9,408 (1,892,400) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 7,835 (4,236,044) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7,406 (6,727,920) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 4,783 (3,836,779) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 4,634 (4,023,912)

Perdura anche lo strapotere di Nintendo Switch per quanto concerne i dati di vendita hardware. La console ibrida continua a far registrare numeri confortanti, di molto superiori rispetto a quelli di PlayStation 5, che ovviamente paga l'esiguità delle scorte messe a disposizione da Sony nei negozi.

Switch – 48,733 (15,679,282)

Switch Lite – 47,526 (3,637,401)

PlayStation 5 – 13,074 (515,009)

PlayStation 5 Digital Edition – 2,486 (101,517)

PlayStation 4 – 1,430 (7,778,077)

New 2DS LL (including 2DS) – 622 (1,161,498)

Xbox Series X – 287 (31,045)

Xbox Series S – 284 (9,964)

Sempre molta fatica per le console Microsoft, con Xbox Series X|S che chiudono la classifica come fanalini di coda, piazzandosi persino dietro PlayStation 4 e New Nintendo 2DS LL. A proposito di Switch, vi ricordiamo che dal 7 maggio la versione Lite della console sarà disponibile anche nella variante Blue.