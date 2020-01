La classifica giapponese della settimana è composta unicamente da giochi Switch

Famitsu ha pubblicato la classifica software giapponese (solo mercato retail, esclusi i download digitali) relativa al periodo che va dal 30 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020. La particolarità? L'intera top ten è composta unicamente da giochi per Nintendo Switch.

Al primo posto troviamo Pokemon Spada e Scudo con 268.000 copie, per un totale di oltre 3.2 milioni di unità distribuite, a seguire Mario Kart 8 Deluxe e Lugi's Mansion 3.

Classifica software giapponese 30 dicembre/12 gennaio

[NSW] Pokemon Spada e Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) – 268,620 (3,256,754) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 66,295 (2,725,304) [NSW] Luigi's Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 64,073 (570,071) [NSW] Minecraft Nintendo Switch Edition (Microsoft, 06/21/18) – 62,808 (1,208,747) [NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 57,403 (3,510,455) [NSW] Brain Training del Dr. Kawashima (Nintendo, 12/27/19) – 57,212 (91,908) [NSW] Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (Sega, 11/01/19) – 53,379 (248,507) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 51,930 (547,569) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 47,463 (1,311,173) [NSW] Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 35,938 (372,933)

Classifica hardware giapponese

Nintendo Switch – 252,776 (10,590,824) Nintendo Switch Lite – 148,352 (1,193,735) PlayStation 4 Pro – 33,771 (1,428,741) PlayStation 4 – 31,832 (7,385,105) New 2DS XL – 4,791 (1,694,913) New 3DS XL – 182 (5,886,097) Xbox One X – 160 (18,802) Xbox One S – 85 (92,689)

Sul fronte hardware troviamo Nintendo Switch a 252.000 unità con Switch Lite e PlayStation 4 PRO a seguire. Fanalino di coda per Xbox One X e One S a quota 160 e 85 pezzi venduti.