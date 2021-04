Classifica giapponese: Switch e Monster Hunter Rise sempre in cima, Outriders in top 10

Senza suscitare particolare sorpresa, Monster Hunter Rise continua ad essere il titolo più venduto in Giappone per la seconda settimana di fila dal suo debutto ufficiale. Il nuovo action game di Capcom, che ha già superato quota 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo, è riuscito a piazzare altre 277.000 unità soltanto sul mercato nipponico.

A completare il podio troviamo Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, che da svariate settimane ormai occupano stabilmente le prime posizioni della classifica software. Da segnalare inoltre il debutto in top 10 di Outriders, il nuovo looter-shooter di People Can Fly e Square-Enix, che tuttavia non riesce a collezionare un numero particolarmente importante di unità vendute e deve accontentarsi di una modesta nona posizione. Di seguito i primi dieci giochi più venduti in Giappone nel corso dell'ultima settimana:

[NSW] Monster Hunter Rise – 277.604 / 1.579.736 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 27.833 / 620.516 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 16.289 / 2.088.585 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 12.079 / 3.763.673 [NSW] Ring Fit Adventure – 11.722 / 2.491.295 [NSW] Minecraft – 10.253 / 1.882.992 [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 9.653 / 6.720.514 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 9.270 / 4.228.209 [PS4] Outriders – 6.596 / NEW [NSW] Splatoon 2 – 6.027 / 3.831.996

Per quanto riguarda invece le vendite hardware, troviamo per l'ennesima volta in cima Nintendo Switch, che riesce a staccare di diverse lunghezze PlayStation 5, evidentemente ancora alle prese con i gravi problemi logistici e di produzione che affliggono anche Xbox Series X|S.

Nintendo Switch – 135,076 (267,497) PS5 – 20,755 (62,295) PS4 – 1,591 (2,189) Xbox Series X/S – 159 (1,279) 3DS – 752 (933)

A proposito di Monster Hunter Rise, vi segnaliamo che da pochi giorni è disponibile l'aggiornamento 1.1.2 che dovrebbe aver risolto numerosi bug e problematiche tecniche segnalate dalla community. Per tutti gli ulteriori dettagli sull'hunting game di Capcom, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Monster Hunter Rise.