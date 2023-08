La classifica dei giochi PS4 davvero orrendi: top 5 dei più brutti... inguardabili!

In dieci anni di vita, su PlayStation 4 sono usciti tanti giochi bellissimi ma anche giochi discretamente brutti come quelli che vi stiamo per segnalare. Pensate che Babylon's Fall sia brutto? D'accordo.... non avete ancora visto nulla, ve lo assicuriamo!

Godzilla

Nel 2015 esce Godzilla, videogioco basato sul celebre mostro giapponese. Bello? Neanche per sogno, un vero disastro, come testimonia il misero Metascore di 38/100. Brutto sotto ogni aspetto, Godzilla è un gioco tecnicamente arretrato e con un gameplay che fa rimpiangere il già misero Godzilla Generations uscito nel 1998 su SEGA Dreamcast. Negli anni, Godzilla è diventato una perla trash, riscuotendo un discreto successo agli albori di Twitch.

Ghostbusters 2016

Nel 2016 esce il film Ghostbusters tutto al femminile e per cavalcare l'hype della pellicola viene prodotto un videogioco ambientato dopo gli eventi raccontati nel film. Ne viene fuori un gioco d'azione isometrico in 2.5D con fantasmi e personaggi generici per problemi di licenza, un gioco talmente brutto che il Metascore non va oltre un misero 30/100.

The Quiet Man

Un sonoro flop targato Square Enix, un gioco d'azione e avventura di stampo cinematico con protagonista un ragazzo con deficit uditivi. Sulla carta, The Quiet Man ha tutto quello che serve per funzionare e il gioco venne anche accolto positivamente dopo le prime presentazioni, al momento dell'uscita però qualcosa è andato storto: The Quiet Man è un gioco rotto sotto ogni aspetto, tanto da guadagnarsi un voto di 28/100 su Metacritic.

Tony Hawk's Pro Skater 5

La saga di Tony Hawk's ha iniziato ad appannarsi alla fine degli anni '00 e ad annaspare definitivamente nei primi anni 10 (Tony Hawk's Shred vi dice niente?). Dopo qualche anno di assenza dagli schermi, Activision presenta Tony Hawk's Pro Skater 5, un gioco che al lancio esce, neanche a dirlo, con un gameplay rotto, tanto che saranno necessarie diverse patch per renderlo appena decente. Per non parlare del cambio di protagonista in corsa, a quanto pare per problemi di copyright...

Skylight Freerange 2 Gachduine

Gioco sconosciuto ma davvero terribile. No davvero, guardate lo screenshot qui sotto... dobbiamo dire altro? Tremendo, ci si chiede come un gioco del genere abbia potuto passare il controllo qualità del PlayStation Store. Neanche i giochi per PS1 realizzati con Yaroze erano così orribili.

