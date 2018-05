Classifica Inglese: Detroit Become Human debutta al primo posto superando State of Decay 2

Detroit Become Human è il nuovo leader della classifica software inglese: la nuova esclusiva PS4 a opera di Quantic Dream ha debuttato in prima posizione, lasciandosi alle spalle State of Decay 2 e Dark Souls Remastered.

Classifica UK 29 maggio 2018

La scorsa settimana è stata ricchissima di nuove uscite di spessore, tra tutte le novità a trionfare sul mercato inglese è stato Detroit Become Human, solida anche la performance di State of Decay 2, che nonostante la disponibilità sin dal day one per gli abbonati Xbox Game Pass ha riscosso un discreto successo in formato fisico.

DETROIT BECOME HUMAN STATE OF DECAY 2 DARK SOULS REMASTERED FIFA 18 GOD OF WAR FAR CRY 5 OVERWATCH GAME OF THE YEAR EDITION DESTINY 2 FALLOUT 4 MARIO KART 8 DELUXE

La Top 10 UK continua con FIFA 18 al quarto posto, God of War e Far Cry 5 in quinta e sesta posizione, Overwatch GOTY Edition in settima posizione e infine Destiny 2, Fallout 4 e Mario Kart 8 Deluxe a occupare gli ultimi tre posti della classifica.